Το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει τους κατοίκους της Κυψέλης για τις φθορές από το μετρό

Μια σημαντική δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, υποχρεώνοντας την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να επιδείξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν τις ζημιές στα σπίτια της Κυψέλης. Η προσωρινή αυτή διαταγή έρχεται ως απάντηση στις φθορές που υπέστησαν οι κατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του μετρό. Οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν πλέον πρόσβαση σε κρίσιμες μελέτες και εκθέσεις, οι οποίες ζητούνταν επί μήνες.

Δικαστική δικαίωση για τους κατοίκους

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε στο σύνολό της δεκτή την αίτηση προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι πληγέντες και πληττόμενοι κάτοικοι της Κυψέλης. Η εν λόγω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αφορούσε τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό, οι οποίες, σύμφωνα με τους κατοίκους, προκάλεσαν ανεπανόρθωτες και επικίνδυνες φθορές στα σπίτια τους.

Με τη δικαστική αυτή απόφαση, η «Ελληνικό Μετρό» και η ανάδοχος κοινοπραξία, που αποτελείται από τις εταιρίες ΑΒΑΞ - Ghella - Alstom, καλούνται να χορηγήσουν άμεσα στους κατοίκους αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και μελετών που ζητούσαν επί μήνες. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια των κατοίκων να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες

Οι δύο εταιρείες υποχρεούνται πλέον να επιδείξουν πλήθος εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών, πραγματογνωμοσυνών και εκθέσεων που σχετίζονται με τις ζημιές. Επίσης, πρέπει να παραδοθούν στοιχεία για τα αίτια των ρωγμών και των καθιζήσεων που υπέστη το υπέδαφος της Κυψέλης, φαινόμενα που αποδίδονται στις εργασίες του μετροπόντικα.

Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι εκθέσεις των ειδικών εμπειρογνωμόνων που αφορούν την επανεκκίνηση του μετροπόντικα (TBM), τα ημερολόγια του έργου, οι αναλυτικές καταγραφές των καθιζήσεων, καθώς και οι μελέτες τρωτότητας των κτιρίων της περιοχής. Οι κάτοικοι κρίνουν την παροχή αυτών των πληροφοριών ως απολύτως απαραίτητη για την κατανόηση της κατάστασης.

Διαφάνεια και ασφάλεια για τους πληγέντες

Η ενέργεια αυτή θεωρείται από τους κατοίκους της Κυψέλης ως κρίσιμη για να μπορέσουν να μάθουν το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στις περιουσίες τους, καθώς και τον βαθμό επικινδυνότητας που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των φθορών στα σπίτια τους. Η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία αποτελεί βασικό αίτημα των πληγέντων.

Οι κάτοικοι ζητούσαν όλα αυτά τα έγγραφα από την πρώτη στιγμή, με σκοπό να ενημερωθούν με όρους διαφάνειας για το μέγεθος των βλαβών και των ζημιών. Επιπλέον, επιδιώκουν να κατανοήσουν τι ακριβώς τις προκάλεσε και πώς μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις προκειμένου το έργο να επανεκκινήσει με ασφάλεια, διασφαλίζοντας την προστασία των κατοικιών τους.

Στήριξη από φορείς και δηλώσεις δικηγόρου

Στη διαδικασία της αίτησης προσωρινής διαταγής άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των κατοίκων ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στο αίτημα των πολιτών.

Ο δικηγόρος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης, προέβη σε δηλώσεις στο Orange Press, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, έξω από τα δικαστήρια. Ο κ. Καμπαγιάννης τόνισε ότι η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κάτοικοι της Κυψέλης έγινε στο σύνολό της δεκτή από την πρόεδρο Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι εταιρείες επιτάσσονται αυτή τη στιγμή να δώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν εξαρχής οι κάτοικοι. Ο κ. Καμπαγιάννης κάλεσε τις εταιρείες να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα στη συγκεκριμένη απόφαση και να παραδώσουν όλα τα έγγραφα που επιτάσσει η δικαστική απόφαση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ενέργεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader