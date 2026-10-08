Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ένας νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές εστιάζουν στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Κορνάρου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, στην επίμαχη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, καθώς και στα ψηφιακά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί και ανακτηθεί.

Η κατάθεση της κόρης των προφυλακισμένων γιατρών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (9/10) κατάθεση της κόρης του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών. Η ίδια αναμένεται να κληθεί να απαντήσει εάν είχε υποβληθεί και εκείνη στην επίμαχη θεραπεία. Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα, ρωτώντας εάν της είχε χορηγηθεί μέθη από την 56χρονη μητέρα της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως ακόμη και η κόρη του είχε υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή η κατάθεση θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Καταθέσεις διασωστών ΕΚΑΒ και αναισθησιολόγου

Χθες, Τετάρτη (7/10), ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή οδηγήθηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και μία αναισθησιολόγος. Η αναισθησιολόγος εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Η κατάθεσή της φέρεται να περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία της με την κατηγορούμενη, καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της επίμαχης θεραπείας.

Επιπλέον, η αναισθησιολόγος φέρεται να παρείχε στοιχεία για τη λειτουργία των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν, καθώς και για το εάν χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο διασωστών του ΕΚΑΒ εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η απολογία της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού

Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την απολογία της 56χρονης κατηγορούμενης, η οποία περιέγραψε βήμα προς βήμα τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της, στις 15:22:54 πάτησε παύση στη θεραπεία, καθώς είχε σπάσει μία φλέβα.

Αφού εντόπισε νέα φλέβα, επανεκκίνησε τη ροή λίγο πριν από τις 16:00. Ωστόσο, όπως ανέφερε η ίδια, περίπου ένα λεπτό αργότερα παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την επανασύνδεση του ασθενούς. Ακολούθησαν, σύμφωνα με την περιγραφή της, νέες προσπάθειες για την εύρεση φλέβας.

Αρχικά, αναζήτησε φλέβα στη δεξιά παλάμη του τραγουδιστή, η οποία όμως επίσης παρουσίασε πρόβλημα. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στο αριστερό χέρι, όπου πραγματοποίησε ακόμη δύο προσπάθειες σε διπλανές φλέβες, οι οποίες όμως δεν στέφθηκαν με επιτυχία.

Το μικροσκόπιο των ψηφιακών ευρημάτων και το επίκεντρο της έρευνας

Πέρα από τις προφορικές καταθέσεις, ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας αφορά την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων. Τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί και ανακτηθεί από τις Αρχές βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, με στόχο να προσφέρουν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο.

Συνολικά, η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διερευνώντας εξονυχιστικά την επίμαχη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, καθώς και όλα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην οδό Κορνάρου.

Με πληροφορίες από: Enikos