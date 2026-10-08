Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Αθωωτική ήταν η κρίση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τα δύο αδέλφια επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κάθισαν στο εδώλιο για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε βρεθεί νεκρό τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου ενός έτους, μέσα σε μια ασφυκτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Έγινε δεκτή με χειροκρότημα από τους συγγενείς και φίλους των κατηγορουμένων, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα. Ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφησε, εκφράζοντας την άποψη πως οι δύο ψαράδες έπρεπε να κριθούν ένοχοι.

Η ετυμηγορία αυτή έρχεται σχεδόν έξι χρόνια από τότε που βρέθηκε νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς δικαστικής διαμάχης.

Η θέση του εισαγγελέα

Στην μαραθώνια πρότασή του, ο εισαγγελέας της έδρας, Παν. Ηλιόπουλος, είχε εμφανιστεί πεπεισμένος για την ενοχή των κατηγορουμένων. Είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα χτυπήματα, ο τρόπος, η πτώση του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά». Πρόσθεσε πως «ακόμα και στο τέλος που είχαν πάει όλα στραβά, εγκατέλειψαν τον Βαλυράκη. Απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, όταν έγιναν κινητοποιήσεις, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές αλλά δεν το έκαναν».

Ο κ. Ηλιόπουλος σημείωσε στην αγόρευσή του πως ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας «από ένα ασήμαντο γεγονός… έναν ασήμαντο διάλογο».

Η μαρτυρία της συζύγου

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, ήταν εκείνη που άνοιξε τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων. Η ίδια είχε κάνει λόγο για ένα στυγερό έγκλημα, τονίζοντας πως χρειάστηκε να γίνει η ίδια «ντετέκτιβ» για να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Από την πλευρά τους, οι δύο ψαράδες αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή όσα τους αποδίδονται. Κατά την απολογία τους, ισχυρίστηκαν ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα, διαψεύδοντας τις κατηγορίες που τους βάραιναν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr