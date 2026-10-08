Μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης οδήγησε στην αποκάλυψη κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με πρωταγωνιστές τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Η γυναίκα διαπίστωσε ότι το κύκλωμα δήλωνε ψευδώς υπέρογκα ποσά ως αμοιβή της, τα οποία η ίδια δεν είχε λάβει ποτέ, με αποτέλεσμα να χάσει όλα της τα επιδόματα. Χθες, Τετάρτη, ο Φίλιππος Καμπούρης οδηγήθηκε στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.

Η αποκάλυψη της απάτης

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε μετά από την καταγγελία της πρώην εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να λαμβάνει 19.500 ευρώ ως ετήσια αμοιβή, ενώ στην πραγματικότητα έπαιρνε 7.200 ευρώ. Αυτή η τεράστια απόσταση μεταξύ των δηλωθέντων και των πραγματικών ποσών ήταν που οδήγησε στην έναρξη των ερευνών.

Η γυναίκα, με τη μαρτυρία της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» σήμερα το πρωί, έφερε στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η ίδια είχε ξεκινήσει να εργάζεται το 2021, όταν ο κ. Καμπούρης της είχε προτείνει να δουλεύει μαζί του για 600 ευρώ τον μήνα, χωρίς δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Η μαρτυρία της πρώην εργαζόμενης

Η πρώην εργαζόμενη περιέγραψε πώς ξεκίνησε η ιστορία της το φορολογικό έτος 2023. Όταν πήγε να κάνει τη φορολογική της δήλωση για το 2023, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι είχε δηλωθεί πως έλαβε 19.500 ευρώ. «Καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια απόσταση αυτό από τα λεφτά που έπαιρνα εγώ, γιατί ήταν 7.200 το χρόνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αυτή η ψευδής δήλωση είχε άμεσες συνέπειες για την ίδια, καθώς, όπως ανέφερε, «Έχασα όλα τα επιδόματά μου». Η απώλεια των επιδομάτων ήταν ένα κρίσιμο σημείο για τη γυναίκα, η οποία ήθελε να τα λαμβάνει για να ζήσει τα παιδιά της.

Οι προσπάθειες για διόρθωση και η νομική οδός

Η γυναίκα προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον Φίλιππο Καμπούρη για να διορθώσει το δηλωθέν ποσό. «Τον ενόχλησα πολλές φορές», δήλωσε. Ωστόσο, βρέθηκε σε ένα συνεχή κύκλο αναβολών και παραπομπών. «Με έκανε “μπαλάκι” στον λογιστή. Ο λογιστής με έκανε “μπαλάκι” στη σύζυγό του. Η σύζυγός του μου έλεγε θα τον δω. Μετά με έκανε πάλι μπαλάκι στον Φίλιππο Καμπούρη», περιέγραψε.

Αυτή η κατάσταση την κράτησε «μπαλάκι» για δύο μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων έκανε όλες τις δυνατές προσπάθειες, τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικώς, για να επιτύχει τη διόρθωση του ποσού. Καθώς όλες οι προσπάθειές της απέβησαν άκαρπες και αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο, αποφάσισε να κινηθεί νομικά.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Φίλιππος Καμπούρης

Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, οδηγήθηκε χθες, Τετάρτη, στα δικαστήρια. Ο ίδιος είναι αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Επιπλέον, του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για άλλα τέσσερα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr