Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα απάτης με τον Φίλιππο Καμπούρη – Ο «Mr. Κωλοτούμπας» διαχειριστής σε 22 εταιρείες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το πολυπλόκαμο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο οποίο φέρεται να συμμετείχε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης. Δεκαεπτά κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή την Κυριακή, ενώ η δικογραφία περιγράφει ένα δίκτυο εταιρειών με κοινές έδρες και ελάχιστο προσωπικό. Η ζημία για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και για το ελληνικό Δημόσιο σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Οι απολογίες και οι κατηγορίες

Οι 11 συλληφθέντες μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθούν σχετικά με την υπόθεση.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία σε βάρος νομικού προσώπου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η ζημία για τον ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Το πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών

Το κύκλωμα, με φερόμενο αρχηγικό μέλος τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, χρησιμοποιούσε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών και πληθώρα «αχυρανθρώπων», σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ. Στη δικογραφία αναφέρονται 29 εταιρείες που είχαν δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Από αυτές τις εταιρείες, οι 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό λογαριασμό, ενώ οι 14 είχαν κοινή έδρα. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει 12 εταιρείες με κοινά πρόσωπα και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με νυχτερινά κέντρα, καταστήματα λιανικής ένδυσης, τηλεφωνικές και διαφημιστικές δραστηριότητες.

Μία από τις εταιρείες φέρεται να έχει έδρα στη Λιβερία. Το όνομα του ΛΑΟΣ εμφανίζεται επίσης ανάμεσα στις 29 εταιρείες, με ενδείξεις χρηματικών συναλλαγών. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, αν και κάποιες συστάθηκαν ακόμη και πριν από το 2015. Σε δύο από αυτές έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες, ενώ σχεδόν όλες βρίσκονται σε αναστολή καταχώρησης.

Ο ρόλος του «Mr. Κωλοτούμπας» και οι «εταιρείες βιτρίνες»

Στο πλαίσιο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα, ένας 59χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Mr. Κωλοτούμπας», φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής συνολικά 22 εταιρειών. Η σύζυγός του φέρεται να είχε σχέση με ακόμη έξι επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν πραγματική και ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση των εταιρειών ή αν χρησιμοποιούνταν απλώς ως τυπικοί εκπρόσωποί τους. Αυτές οι εταιρείες χαρακτηρίζονται από τις Αρχές ως «βιτρίνες».

Η καταγγελία της πρώην εργαζόμενης ξετύλιξε το κουβάρι

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από καταγγελία πρώην εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη. Η εργαζόμενη διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να εισπράττει δεκάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς να το γνωρίζει.

Η δικηγόρος της πρώην υπαλλήλου, Βιργινία Ξανθοπούλου, ανέφερε πως μία από τις νομικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν ήταν η κατάθεση εργατικής αγωγής. Αποσπάσματα από την απόφαση που εξέδωσε το 2025 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί της συγκεκριμένης αγωγής, αναφέρουν ότι «προκύπτει ότι πραγματικός εργοδότης της ενάγουσας ήταν ο εδώ εναγόμενος (σ.σ. ο Φίλιππος Καμπούρης)».

Στην ίδια απόφαση σημειώνεται ότι περί τις αρχές Ιουνίου του 2024, κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης για τα εισοδήματα του έτους 2023, η ενάγουσσα διαπίστωσε ότι, παρότι ο συμφωνηθείς καθαρός μισθός της ανερχόταν στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, είχε δηλωθεί το καθαρό ποσό των 19.495,07 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό εμφανιζόταν καταβληθέν από τις εταιρείες «Telephone Advertising Center Διαφημιστική Προωθητική Εμπορική Ερευνών και Δημοσκοπήσεων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», «Call Center Media Advertisment Διαφημιστική Προωθητική Ερευνών και Δημοσκοπήσεων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και «Call Center Media Plan Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Η «Telephone Advertising Center» ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2017 από τον Ι.Κ., ο οποίος είναι μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο χαρακτηρίστηκε από τη δικηγόρο ως «αχυράνθρωπος», με κύριο σκοπό της εταιρείας τις δραστηριότητες διαφημιστικών γραφείων.

Η εμπλοκή αναγνωρίσιμων καλλιτεχνών

Στο πλαίσιο της έρευνας, τέσσερις δημοφιλείς καλλιτέχνες του τραγουδιού έχουν ήδη περάσει το κατώφλι των Αρχών, προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες. Οι ίδιοι φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρουσιάζονταν ως ασφαλισμένοι σε εταιρείες που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών και χαρακτηρίζονται ως «βιτρίνες».

Παράλληλα, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να κληθούν για κατάθεση ενώπιον του ανακριτή και άλλοι αναγνωρίσιμοι τραγουδιστές, οι οποίοι φέρονται επίσης να συνδέονται ασφαλιστικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis