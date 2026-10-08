Φοιτητές απέκλεισαν τον πρύτανη στο πανεπιστήμιο Πατρών: Καταδίκη από την πρυτανική αρχή

Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την 7η Οκτωβρίου 2026 στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοιτητές, μαζί με εξωπανεπιστημιακούς, απέκλεισαν τον πρύτανη, Χρήστο Μπούρα, στο γραφείο του, ενώ παράλληλα φέρονται να προπηλάκισαν εργαζομένους της φύλαξης. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχε ομάδα της φοιτητικής παράταξης Πανσπουδαστική Κ.Σ., οδήγησε σε αποκλεισμό της πρόσβασης στο γραφείο του πρύτανη με ταινίες και ανάρτηση αφισών.

Τα γεγονότα στην Πρυτανεία

Ομάδα ατόμων προσήλθε στην Πρυτανεία ζητώντας συνάντηση με τον Πρύτανη, προκειμένου να θέσει διάφορα ζητήματα και αιτήματα φοιτητών. Ο πρύτανης, Χρήστος Μπούρας, δήλωσε ότι είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις ώστε πενταμελής αντιπροσωπεία να συναντηθεί μαζί του, με σκοπό την έκθεση των απόψεων και των αιτημάτων τους. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία, η οποία προέβλεπε τη συνάντηση με μια συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, δεν έγινε τελικά αποδεκτή από τους συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Μπούρας, δόθηκε οδηγία στην Υπηρεσία Φύλαξης να επιτραπεί άμεσα η είσοδος πέντε εκπροσώπων στο γραφείο του. Η ένταση ξεκίνησε όταν ζητήθηκαν τα ονόματα των πέντε ατόμων που θα αποτελούσαν την αντιπροσωπεία. Ακολούθησαν φωνές και προπηλακισμοί σε βάρος εργαζομένων της φύλαξης, οι οποίοι, όπως καταγγέλλεται, απωθήθηκαν επανειλημμένα.

Αποκλεισμός του πρύτανη και προπηλακισμοί

Μετά την άρνηση να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των εκπροσώπων, πολυπληθής ομάδα φέρεται να εισήλθε στον χώρο της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας την Υπηρεσία Φύλαξης. Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση κινήθηκαν προς το γραφείο του Πρύτανη, όπου χτυπούσαν την πόρτα του, εκδηλώνοντας την αντίδρασή τους.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν ταινίες στην είσοδο του γραφείου του πρύτανη, αποκλείοντας την πρόσβαση. Παράλληλα, αναρτήθηκαν αφίσες και έντυπα στους χώρους της Πρυτανείας, ενώ ο πρύτανης, Χρήστος Μπούρας, παρέμεινε αποκλεισμένος στο γραφείο του μαζί με εργαζομένους του ιδρύματος.

Η καταδίκη από την πρυτανική αρχή

«Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρά γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, στους χώρους της Πρυτανείας, από ομάδα της Πανσπουδαστικής Κ. Σ.», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των επεισοδίων και την προέλευσή τους.

Στην ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές πως ο Πρύτανης ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τους φοιτητές. Δόθηκε μάλιστα ρητή οδηγία στην Υπηρεσία Φύλαξης να διευκολύνει άμεσα την είσοδο αντιπροσωπείας πέντε ατόμων στο γραφείο του, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση και να εκτεθούν χωρίς κανέναν περιορισμό οι απόψεις και τα αιτήματά τους.

Άρνηση διαλόγου και αναφορά φύλαξης

Η Πρυτανική Αρχή υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε άρνηση διαλόγου από την πλευρά της, αλλά αντιθέτως, υπήρξε συγκεκριμένη και άμεση ευχέρεια συνάντησης, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή από τους συγκεντρωμένους. Αυτό το γεγονός αποτελεί κεντρικό σημείο της καταγγελίας του Πανεπιστημίου.

Όπως προκύπτει από την έγγραφη αναφορά της Υπηρεσίας Φύλαξης του Πανεπιστημίου, όταν ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των πέντε εκπροσώπων που θα συμμετείχαν στη συνάντηση, ακολούθησαν φωνές και προπηλακισμοί σε βάρος των εργαζομένων της φύλαξης. Οι φύλακες απωθήθηκαν επανειλημμένα, προτού πολυπληθής ομάδα εισέλθει στον χώρο της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας την προβλεπόμενη διαδικασία για την είσοδο και τη συνάντηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis