Γιορτή σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων και Οσίων, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Οσία Πελαγία, την Αγία Πελαγία την Παρθένο και την Αγία Ταϊσία, ενώ παράλληλα τιμώνται και άλλοι Άγιοι. Πολλά ονόματα έχουν την ονομαστική τους εορτή αυτή την Πέμπτη.

Η Οσία Πελαγία και η ριζική μεταστροφή της

Κεντρική θέση στο εορτολόγιο της 8ης Οκτωβρίου κατέχει η Οσία Πελαγία, η οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε στην Αντιόχεια. Η ζωή της συνδέθηκε με μια ριζική μεταστροφή προς τον Χριστιανισμό, ένα γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστική μορφή μετάνοιας στην ορθόδοξη παράδοση.

Η Πελαγία, αφού άκουσε το κήρυγμα του Επισκόπου Νόννου, αποφάσισε να εγκαταλείψει την προηγούμενη ζωή της. Στη συνέχεια, κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, μοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς και αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα. Εκεί αφιερώθηκε στην ασκητική ζωή, επιλέγοντας να ζήσει στο Όρος των Ελαιών. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Οκτωβρίου.

Άλλες μορφές που τιμώνται την ίδια ημέρα

Την ίδια ημέρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και την Αγία Πελαγία την Παρθένο. Η Αγία Πελαγία η Παρθένος, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά τον 3ο αιώνα.

Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο της 8ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται ακόμη η Αγία Ταϊσία, καθώς και ο Άγιος Ιγνάτιος ο νέος Οσιομάρτυρας, ο Άγιος Τρύφων της Βιάτκα, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Οσιομάρτυρας και ο Άγιος Φίλιππος, Επίσκοπος Γορτύνης.

Ποια ονόματα γιορτάζουν

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Πελαγία, Πελάγιος, Πελαγής, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα και Πελαγιώ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένα από αυτά τα ονόματα ενδέχεται να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στο έτος.

Ο καιρός στην Αθήνα

Για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα, ο ήλιος ανατέλλει στις 07:27 το πρωί και δύει στις 18:58 το απόγευμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr