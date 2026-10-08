Διαφορές στις δηλώσεις εισοδήματος Καμπούρη και συζύγου: Τι εντόπισε η Οικονομική Αστυνομία

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των πραγματικών οικονομικών κινήσεων του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, αποκάλυψε η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας. Τα στοιχεία, που προέκυψαν από την ανάλυση δεδομένων της ΑΑΔΕ και τραπεζικών λογαριασμών, φέρνουν στο φως μια εικόνα που εγείρει ερωτήματα, στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε στις φορολογικές του δηλώσεις αποκλειστικά χαμηλά εισοδήματα από μισθοδοσία. Από την έρευνα στα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ως εργοδότες του εμφανίζονται εννέα φορείς και εταιρείες. Το 2024, φέρεται να είχε εισπράξει 1.430 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 2025 έλαβε 2.600 ευρώ από τον ίδιο φορέα.

Οι δηλώσεις εισοδήματος και τα ευρήματα στο σπίτι

Η σύζυγος του κ. Καμπούρη, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση, δήλωνε μεγαλύτερα εισοδήματα. Συγκεκριμένα, το 2021 δήλωσε 10.100 ευρώ, το 2022 29.000 ευρώ, το 2023 και το 2024 από 38.000 ευρώ, ενώ το 2025 δήλωσε 22.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του ζευγαριού στον Άλιμο, οι αστυνομικοί εντόπισαν διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Παράλληλα, βρέθηκαν 3.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν μέσα σε γυναικεία τσάντα στο σαλόνι της οικίας.

Σύνδεση με εταιρείες και εικονική ασφάλιση

Ένα από τα δύσκολα σημεία της έρευνας για την Οικονομική Αστυνομία ήταν να συνδέσει τον Φίλιππο Καμπούρη με τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κ. Καμπούρης μετέχει, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ως διαχειριστής σε αρκετές εταιρείες και νομικές οντότητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: «Διαφημιστική εκδοτική», «Ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές», η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Μαζί μπορούμε Φίλιππος Καμπούρης», μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, το «Δίκτυο ενημέρωσης καταναλωτών νέων και ανέργων», ο «ΛΑΟΣ (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός)», η «Μάχη για την Αττική Φίλιππος Καμπούρης», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος» και το «Αγαπώ τη Ζωή».

Η έρευνα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έδειξε ότι καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες, με εξαίρεση τον ΛΑΟΣ, δεν είχε δηλώσει ή απασχολήσει προσωπικό. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό τους ασφαλιζόταν εικονικά στις άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες των «αχυρανθρώπων». Στην περίπτωση του ΛΑΟΣ, είχε δηλωθεί προσωπικό σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της ανάληψης της διαχείρισης από τον Φίλιππο Καμπούρη.

Αποκαλύψεις από τραπεζικά δεδομένα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν ο κ. Καμπούρης, η σύζυγός του, καθώς και οι εμπλεκόμενες εταιρείες, προέκυψαν σημαντικά οικονομικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, από το 2021 έως σήμερα, καταγράφηκαν πιστώσεις αξίας 630.000 ευρώ και χρεώσεις 700.000 ευρώ μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά αναλήψεις μετρητών που ανέρχονται συνολικά σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε θυρίδα που ανήκει στη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, εντοπίστηκαν 53.000 ευρώ σε μετρητά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr