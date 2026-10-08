Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός στη γραμμή 1 του μετρό

Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής Γραμμής, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη.

Ο συρμός αυτός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών, τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών. Επιπλέον, πέρασε τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιήσεις πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία.

Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής 1 μετά από 22 χρόνια

Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 συρμούς, οι οποίοι ανήκουν στην 8η παραλαβή και ανακατασκευάζονται πλήρως. Η ανακατασκευή αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού.

Οι συγκεκριμένοι συρμοί κυκλοφορούν στη Γραμμή 1 από τις αρχές της δεκαετίας του '80, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας. Η πλήρης ανακατασκευή τους έρχεται να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης που δημιουργεί η παλαιότητά τους, καθώς και τη δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

Η διαδικασία ανακατασκευής και το χρονοδιάγραμμα

Ο δεύτερος συρμός του προγράμματος βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου και υλοποιείται το έργο της ανακατασκευής. Αυτή την περίοδο, ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερις συρμοί, επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Βάσει της σύμβασης, το σύνολο του έργου της πλήρους ανακατασκευής των 14 συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Αυτό θα οδηγήσει σε μια πλήρως ανανεωμένη εικόνα και λειτουργία για το τροχαίο υλικό της Γραμμής 1.

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε ότι «η παράδοση του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού της Γραμμής 1 αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα του σχεδιασμού μας για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΗΣΑΠ». Ο σχεδιασμός αυτός, όπως επισήμανε, περιλαμβάνει την ανανέωση του τροχαίου υλικού, την ανακαίνιση και βελτίωση της προσβασιμότητας των σταθμών, την ενίσχυση των υποδομών και της συντήρησης της Γραμμής, αλλά και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κ. Κώτσηρας πρόσθεσε ότι το έργο εντάσσεται στην υλοποίηση μιας δέσμης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής. Στόχος είναι η αύξηση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων, καθώς και η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Καταλήγοντας, τόνισε πως «τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν. Επενδύοντας στις δημόσιες συγκοινωνίες επενδύουμε στην ποιότητα ζωής και σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας».

Η νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, επισήμανε πως «με την κυκλοφορία του πρώτου, πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού, ξεκινά στην πράξη μια νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ». Δήλωσε επίσης ότι «με σεβασμό στην ιστορία και τη σημασία της Γραμμής 1, επενδύουμε στο μέλλον της».

Ο κ. Κοτταράς ανέφερε ότι στόχος της ΣΤΑ.ΣΥ είναι να προσφέρει στους επιβάτες μια Γραμμή Μετρό πιο αξιόπιστη και σύγχρονη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις. Ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για την υλοποίηση του απαιτητικού αυτού έργου. Τέλος, υπογράμμισε τη συνέπεια με την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες, ώστε η ιστορική Γραμμή 1 να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν καθημερινά.

Με πληροφορίες από: News.gr