Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται ως αρχικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης. Η οργάνωση φέρεται να προκάλεσε σημαντική ζημιά στο Δημόσιο, η οποία υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών και απάτης. Στο πλαίσιο της έρευνας, γνωστοί ερμηνευτές έδωσαν καταθέσεις στις Αρχές, παρέχοντας στοιχεία για την υπόθεση απάτης, ενώ οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Καταθέσεις γνωστών ερμηνευτών

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, γνωστοί ερμηνευτές προσήλθαν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις αρμόδιες Αρχές, όπου και έδωσαν τις καταθέσεις τους. Οι μαρτυρίες αυτές θεωρούνται σημαντικές, καθώς περιέχουν στοιχεία που αφορούν την υπόθεση απάτης, για την οποία ο κ. Καμπούρης κατηγορείται ως αρχικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι ερμηνευτές κατέθεσαν ότι είχαν εργαστεί σε διάφορα κέντρα διασκέδασης. Παρόλο που οι πληρωμές τους γίνονταν από άλλες εταιρείες, οι ίδιοι διατηρούσαν επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, για ζητήματα που αφορούσαν τις επαγγελματικές τους υποθέσεις και συνεργασίες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση, όπως έχει χαρακτηριστεί από τις Αρχές, φέρεται να είχε αναπτύξει ένα συγκεκριμένο modus operandi. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έστηνε εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη δήλωση εργαζομένων. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν προέβαιναν στην καταβολή των απαραίτητων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Η δράση αυτής της οργάνωσης, όπως προκύπτει από την έρευνα, ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2013. Μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών, η οργάνωση φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες, στοχεύοντας τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν και φοροδιαφυγή, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την αστυνομία, υπογραμμίζοντας την έκταση της φερόμενης ζημιάς.

Πώς ξεκίνησε η αποκάλυψη της απάτης

Η υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2025, όταν μία καταγγελία από εργαζόμενη έφερε στο φως τις πρώτες ενδείξεις της απάτης. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη απασχολούνταν σε επιχείρηση που συνδέεται με τον Φίλιππο Καμπούρη, λαμβάνοντας έναν μισθό της τάξης των 600 ευρώ.

Η εργαζόμενη υπέβαλε αίτηση για να λάβει κοινωνικά επιδόματα, ωστόσο ενημερώθηκε με έκπληξη ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους. Ο λόγος που της αναφέρθηκε ήταν ότι το ετήσιο εισόδημά της ήταν πάνω από 19.500 ευρώ, ποσό που την καθιστούσε μη δικαιούχο.

Αυτή η πληροφορία την ώθησε να διερευνήσει περαιτέρω την εργασιακή της κατάσταση. Κατά την έρευνά της, διαπίστωσε ότι ήταν δηλωμένη σε συνολικά έξι διαφορετικές εταιρείες, γεγονός που την οδήγησε στην υποβολή επίσημης καταγγελίας στις Αρχές, πυροδοτώντας έτσι την έναρξη της έρευνας για την υπόθεση.

Προθεσμία απολογίας για τους κατηγορούμενους

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μαζί με ακόμη εννέα άτομα, βρέθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή. Μετά την εμφάνισή τους, τους δόθηκε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η απολογία των κατηγορουμένων έχει οριστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από: Reader