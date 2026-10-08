Σχεδόν έξι χρόνια μετά την απώλεια του εμβληματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, η υπόθεση του θανάτου του φτάνει σήμερα στην πρώτη ουσιαστική δικαστική κρίση. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για τους δύο αδελφούς επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η δίκη, που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, περιλάμβανε πάνω από 60 συνεδριάσεις κατά τις οποίες αξιολογήθηκαν πλήθος στοιχείων και καταθέσεων.

Η ανακοίνωση της απόφασης του ΜΟΔ

Η Δικαιοσύνη καλείται σήμερα, Πέμπτη (8/10), να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, έχοντας ολοκληρώσει τις διαδικασίες, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για την πολύκροτη υπόθεση.

Οι δικαστές, αποτελούμενοι από τρεις τακτικούς και τέσσερις ενόρκους, αξιολόγησαν τη σωρεία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς και το πλούσιο υλικό που προέκυψε από καταθέσεις και άλλα δεδομένα στις 60 και πλέον συνεδριάσεις στο ακροατήριο. Κατέληξαν στην ετυμηγορία που θα ανακοινώσει σήμερα ο πρόεδρος του ΜΟΔ, απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα: ήταν μια αποτρόπαιη εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στη θάλασσα;

Η εισαγγελική πρόταση και η κατηγορία

Ο εισαγγελικός λειτουργός, κατά την αγόρευσή του, τόνισε ότι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία πως ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σήφης Βαλυράκης, είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο αδελφοί ψαράδες, αποδεχόμενος πλήρως την κατηγορία.

Η κατηγορία σε βάρος των δύο ψαράδων ορίζει ένα έγκλημα, οι δράστες του οποίου «ενήργησαν με συγκλίνουσες πράξεις και κοινή δράση, γνωρίζοντας ο ένας τις ενέργειες του άλλου, που κατέτειναν στην εξουδετέρωση του Ιωσήφ Βαλυράκη». Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται πλήρως όσα καταγράφονται στο βούλευμα παραπομπής τους και ισχυρίστηκαν απολογούμενοι ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Το χρονικό των γεγονότων σύμφωνα με τη δικογραφία

Κατά τη δικογραφία, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, την επίμαχη μέρα και ώρα, οι δύο αδελφοί επέβαιναν στο αλιευτικό τους σκάφος στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, συγκεκριμένα μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν στο φουσκωτό του σκάφος, έχοντας ετοιμαστεί για ψαροντούφεκο.

Ένας διαπληκτισμός που είχαν οι δύο πλευρές, ήταν, κατά την κατηγορία, αρκετός για να οδηγήσει στην εγκληματική ενέργεια. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό τους γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους του Βαλυράκη. Στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξανε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον δύο με τρεις φορές.

Η πτώση στη θάλασσα και η εγκατάλειψη

Αποτέλεσμα των χτυπημάτων ήταν ο Σήφης Βαλυράκης να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Το θύμα, ήδη χτυπημένο, λόγω της περιδίνησης πλήττεται από τις προπέλες του σκάφους και τελικά πεθαίνει μέσα στο νερό. Ο θάνατός του επήλθε στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου εντοπίστηκε το απόγευμα νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα.

Στους ψαράδες καταλογίζεται επίσης ότι «θέλοντας να συγκαλύψουν την πράξη τους» εγκατέλειψαν το θύμα «αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία». Αυτό συνέβη, παρόλο που καλώς γνώριζαν ότι ο Σήφης Βαλυράκης αναζητείτο από τις λιμενικές Αρχές, παρεμποδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos