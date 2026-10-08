Περισυλλογή 40 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

Σε μια οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 40 μεταναστών. Η επιχείρηση έλαβε χώρα 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής. Η αρχική ανίχνευση της λέμβου στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες έγινε από drone της δύναμης Frontex, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Ο εντοπισμός από drone της Frontex

Η διαδικασία εντοπισμού της λέμβου με τους περίπου 40 μετανάστες ξεκίνησε με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων. Συγκεκριμένα, ένα drone που ανήκει στη δύναμη της Frontex, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εντόπισε το σκάφος στη θαλάσσια περιοχή. Αυτή η αρχική ανίχνευση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης, καθώς παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ακριβή θέση των επιβαινόντων.

Ο εντοπισμός από το drone της Frontex σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας διάσωσης. Η δυνατότητα εναέριας επιτήρησης επέτρεψε στις αρχές να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης και να προγραμματίσουν την παρέμβασή τους με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Η συμβολή της Frontex στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και στον εντοπισμό σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι σημαντική, όπως φάνηκε και σε αυτή την περίπτωση.

Η επιχείρηση περισυλλογής του Λιμενικού Σώματος

Μετά τον εντοπισμό της λέμβου από το drone, κινητοποιήθηκε άμεσα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος. Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνθηκε στη θαλάσσια περιοχή που είχε υποδειχθεί, 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με σκοπό την περισυλλογή των μεταναστών. Η επιχείρηση διεξήχθη με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην επιβίβαση των περίπου 40 ατόμων στο περιπολικό, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση διάσωσης. Η άμεση και συντονισμένη δράση του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με τις πληροφορίες από τη Frontex, ήταν καθοριστική για την ασφαλή απομάκρυνση των μεταναστών από τη λέμβο τους. Η παρουσία και η ετοιμότητα των δυνάμεων του Λιμενικού αποτελούν βασικό παράγοντα σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η μεταφορά των διασωθέντων στο λιμάνι

Αφού ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των περίπου 40 μεταναστών από το πλωτό περιπολικό, ακολούθησε η διαδικασία της μεταφοράς τους σε ασφαλές σημείο στην ξηρά. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη. Η επιλογή του συγκεκριμένου λιμανιού έγινε για την άμεση και ασφαλή αποβίβαση των ατόμων που είχαν διασωθεί από τη θάλασσα.

Η μεταφορά στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι μετανάστες έφτασαν στον προορισμό τους με ασφάλεια. Στο λιμάνι, αναμένονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υποδοχή και την περαιτέρω διαχείριση των διασωθέντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ασφαλής αποβίβαση αποτελεί το τελευταίο στάδιο της επιχείρησης διάσωσης στη θάλασσα.

Οι καιρικές συνθήκες κατά την επιχείρηση

Ένα σημαντικό στοιχείο της επιχείρησης περισυλλογής ήταν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, ήταν καλές. Αυτό διευκόλυνε σημαντικά τόσο τον εντοπισμό της λέμβου από το drone όσο και την ίδια την επιχείρηση διάσωσης από το πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Οι καλές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή όλων των σταδίων της επιχείρησης, από τον αρχικό εντοπισμό μέχρι την ασφαλή μεταφορά των μεταναστών στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η απουσία δυσμενών καιρικών φαινομένων απέτρεψε πιθανές επιπλοκές και επέτρεψε στις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση να δράσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τους διασωθέντες.

Με πληροφορίες από: Topontiki