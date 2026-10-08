Νέες καταθέσεις στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Κρίσιμη η μαρτυρία της κόρης των γιατρών

Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η έρευνα έχει περάσει πλέον στο στάδιο της ανάκρισης. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς και τα ψηφιακά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές. Χθες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία γιατρός, ενώ αύριο αναμένεται η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των κατηγορούμενων γιατρών.

Οι καταθέσεις στον ανακριτή

Στο πλαίσιο των εξελίξεων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, χθες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές καταθέσεις ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Συγκεκριμένα, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να παράσχουν τη μαρτυρία τους σχετικά με τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο κατά το επίμαχο περιστατικό.

Παράλληλα, κατέθεσε και μία γιατρός, η οποία έως το έτος 2023 εργαζόταν ως αναισθησιολόγος. Η συγκεκριμένη γιατρός συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, γεγονός που καθιστά τη μαρτυρία της ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της ανάκρισης, καθώς φέρεται να έχει άμεση γνώση των διαδικασιών που ακολουθούνταν.

Λεπτομέρειες για την επίμαχη θεραπεία

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η γιατρός που κατέθεσε χθες αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία της με την 56χρονη κατηγορούμενη. Κλήθηκε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της επίμαχης θεραπείας, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένα από τα βασικά σημεία της κατάθεσής της αφορούσε το εάν κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θεωρείται κρίσιμη για την αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στην κατάρρευση του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Η κομβική κατάθεση της κόρης των γιατρών

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση που πρόκειται να δώσει αύριο το πρωί η κόρη του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών. Η μαρτυρία της θεωρείται κομβικής σημασίας για την υπόθεση, καθώς αναμένεται να ρίξει φως σε ένα σημαντικό ζήτημα: εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία που εφαρμόστηκε στο ιατρείο.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως ακόμη και η κόρη του είχε υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε περίπτωση που η ίδια επιβεβαιώσει την υποβολή της στη θεραπεία, αναμένεται να ερωτηθεί από τον ανακριτή και για το εάν της είχε χορηγηθεί μέθη από την 56χρονη μητέρα της, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Ψηφιακά ευρήματα και ανακτημένα αρχεία

Παράλληλα με τις καταθέσεις, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την εξονυχιστική εξέταση των ψηφιακών συσκευών που σχετίζονται με την υπόθεση. Αυτές περιλαμβάνουν τα κινητά τηλέφωνα εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Από τον υπολογιστή φέρεται να έχουν ανακτηθεί τουλάχιστον 35 φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν τον ασθενή κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας. Επιπλέον, στα ψηφιακά αυτά ευρήματα αποτυπώνονται και οι μετρήσεις του ιατρικού μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, τα ψηφιακά ευρήματα φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τέλος, αρχεία που φέρεται να είχε αποθηκεύσει η 56χρονη γιατρός σε ψηφιακό φάκελο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου. Αυτά τα συγκεκριμένα αρχεία διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ωστόσο μέρος του υλικού κατέστη δυνατό να ανακτηθεί στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας που διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki