Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νίκαια: Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στη Νίκαια. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και αναστάτωση στους ενοίκους της πολυκατοικίας, καθώς η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, δημιουργώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν στο κτίριο.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίονα, το οποίο βρισκόταν σε ετοιμότητα για να συνδράμει εφόσον κρινόταν απαραίτητο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια των ενοίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων λόγω των πυκνών καπνών και της εξάπλωσης της φωτιάς.

Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων και μεταφορά στο νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένους που είχαν παγιδευτεί μέσα στο διαμέρισμά τους. Η συνδρομή τους ήταν απαραίτητη για την ασφαλή απομάκρυνση των δύο ατόμων από τον χώρο της πυρκαγιάς. Ένας από τους απεγκλωβισθέντες ηλικιωμένους παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά οφείλονταν στη μεγάλη ποσότητα καπνού που είχε συγκεντρωθεί στο διαμέρισμα και είχε εξαπλωθεί στο κτίριο.

Εκκένωση της πολυκατοικίας και βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες

Πέρα από τους δύο ηλικιωμένους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλωβίστηκαν και άλλους ενοίκους από την πολυκατοικία. Μεταξύ αυτών ήταν άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά, οι οποίοι χρειάστηκαν βοήθεια για να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το κτίριο που είχε γεμίσει καπνούς.

Η επιχείρηση εκκένωσης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των διαμενόντων στην πολυκατοικία, καθώς η κατάσταση στο κλιμακοστάσιο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της περιορισμένης ορατότητας και της δυσκολίας στην αναπνοή.

Συγκλονιστική μαρτυρία ενοίκου

Μια συγκλονιστική μαρτυρία προσέφερε ένοικος που βρισκόταν στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά. Ο ίδιος περιέγραψε ότι είχε ξυπνήσει νωρίς το πρωί για να πάει στη δουλειά του και έπινε καφέ με τη γυναίκα του, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκαν μια έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού.

«Βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι. Μύριζε κάτι. Άνοιξα την εξώπορτα και ήρθε ένα ντουμάνι. Δεν μπορούσαμε να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένοικος. Περιέγραψε την κατάσταση στο κλιμακοστάσιο ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που καθιστούσε αδύνατη την ορατότητα και την αναπνοή. Τελικά, κατέβηκε από τις σκάλες με τη βοήθεια των πυροσβεστών, καθώς έχει μικρά παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Η κατάσβεση και ο έλεγχος του κτιρίου

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι πυροσβέστες συνέχισαν για αρκετή ώρα την επιχείρηση ελέγχου του κτιρίου. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κανένας ένοικος εγκλωβισμένος μέσα στα διαμερίσματα ή στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki