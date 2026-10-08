Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ρέντη: Απεγκλωβισμοί και ένας τραυματίας

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου 2026, σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ, στου Ρέντη. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση των φλογών και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων.

Οι πυκνοί καπνοί που τύλιξαν την περιοχή δημιούργησαν συνθήκες αναστάτωσης στη γειτονιά, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το κτίριο για τη δική τους ασφάλεια. Η επιχείρηση των πυροσβεστών ήταν αγωνιώδης, καθώς έπρεπε να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση όλων των ατόμων που βρίσκονταν εντός της πολυκατοικίας.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η επέμβαση των δυνάμεων

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ. Οι πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία της πυρκαγιάς πιθανόν να ήταν ένα τσιγάρο, το οποίο φέρεται να προκάλεσε την ανάφλεξη σε στρώμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μια μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν με 5 οχήματα. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο διευκόλυνε τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και κατάσβεσης των φλογών.

Ο αγωνιώδης απεγκλωβισμός των ενοίκων

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τον χρόνο και τους πυκνούς καπνούς, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Ανάμεσα στα άτομα που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ήταν οικογένειες με παιδιά, καθώς και ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρειάζονταν άμεση βοήθεια.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε έναν άνδρα ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απομακρύνουν με επιτυχία από το φλεγόμενο κτίριο και του χορήγησαν οξυγόνο επί τόπου, προκειμένου να τον βοηθήσουν να αναπνεύσει και να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Ένας τραυματίας και η μεταφορά του στο νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υπήρξε ένας ελαφρά τραυματίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομο που υπέστη ελαφρά τραύματα από το περιστατικό. Για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα σε νοσοκομείο.

Η άμεση επέμβαση των διασωστών και η μεταφορά του στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να λάβει την κατάλληλη φροντίδα και να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωσή του μετά την αγωνιώδη νύχτα.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς και την απομάκρυνση κάθε κινδύνου, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ξεκίνησε αμέσως τις έρευνες για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής αναφέρουν, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι φλόγες φέρεται να ξεκίνησαν από ένα τσιγάρο που βρισκόταν σε στρώμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Newsit