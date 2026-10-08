Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη οδήγησε σε προληπτική εκκένωση

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Ρέντη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το συμβάν έλαβε χώρα επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20 και είχε ως συνέπεια την προληπτική εκκένωση ολόκληρου του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και τοποθεσία

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, επί της λεωφόρου Φλέμινγκ 20, στην περιοχή του Ρέντη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές και τους κατοίκους της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

Το περιστατικό απαίτησε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις. Η τοποθεσία του συμβάντος, σε μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή, καθιστά την ταχεία αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κρίσιμης σημασίας για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων και την προστασία των γύρω κτιρίων.

Προληπτική εκκένωση και πιθανή αιτία

Με την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, κρίθηκε αναγκαία η προληπτική εκκένωση του κτιρίου. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην προστασία των ενοίκων από τον καπνό και την πιθανή εξάπλωση της φωτιάς, καθώς και στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων κατάσβεσης από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ένα στρώμα εντός του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό δυνάμεων και μέσων. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται μεθοδικά για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στο διαμέρισμα.

Τους πυροσβέστες συνδράμουν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση αστικών πυρκαγιών. Επιπλέον, έχει μεταβεί και ένα βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε πολυώροφα κτίρια, καθώς επιτρέπει την πρόσβαση και την επέμβαση σε υψηλά σημεία του κτιρίου.

Συνεχείς προσπάθειες κατάσβεσης και ασφάλεια

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται αδιάκοπα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή της επέκτασής της σε άλλα διαμερίσματα ή τμήματα της πολυκατοικίας. Το έργο των πυροσβεστών επικεντρώνεται στον έλεγχο της εστίας και στην διασφάλιση της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής γύρω από το κτίριο.

Η συντονισμένη δράση των 15 πυροσβεστών και των πέντε οχημάτων, μαζί με την υποστήριξη του βραχιονοφόρου οχήματος, στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού. Η προληπτική εκκένωση του κτιρίου συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα ή τραυματισμοί στους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από: Enikos