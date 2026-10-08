Εκτελέστηκε 46χρονος θανατοποινίτης στο Τέξας μετά το φιάσκο της Κρίστα Πάικ

Ο 46χρονος θανατοποινίτης Τζαμάλ Χάουαρντ εκτελέστηκε την Τετάρτη στο Τέξας με θανατηφόρα ένεση. Η εκτέλεση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη που πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αποτυχημένη διαδικασία θανάτωσης της Κρίστα Πάικ την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Χάουαρντ είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της Βίκι Σουάρταουτ το 2000, και η υπόθεσή του επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκτέλεση του Τζαμάλ Χάουαρντ στο Τέξας

Σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών της πολιτείας, ο Τζαμάλ Χάουαρντ, ηλικίας 46 ετών, εκτελέστηκε την Τετάρτη στο Τέξας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η θανατηφόρα ένεση, όπως προβλέπεται από τις αρχές του Τέξας. Αυτή η εκτέλεση τον καθιστά τον 30ό θανατοποινίτη που εκτελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του έτους 2026.

Η συγκεκριμένη εκτέλεση έλαβε χώρα λίγες ημέρες αφότου η προγραμματισμένη διαδικασία θανάτωσης της Κρίστα Πάικ απέτυχε με πρωτοφανή τρόπο. Το Τέξας είναι γνωστό ότι παραμένει μία από τις πολιτείες όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες εκτελέσεις, γεγονός που αναδεικνύεται εκ νέου με την περίπτωση του Χάουαρντ.

Η αποτυχημένη διαδικασία της Κρίστα Πάικ

Η εκτέλεση του Τζαμάλ Χάουαρντ έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου η συζήτηση για τη θανατική ποινή έχει ενταθεί, κυρίως λόγω της πρόσφατης αποτυχημένης διαδικασίας στην περίπτωση της Κρίστα Πάικ. Η Πάικ επέζησε, καθώς της χορηγήθηκε δύο φορές θανατηφόρο διάλυμα, χωρίς όμως να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε ευρεία προσοχή και χαρακτηρίστηκε ως μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αποτυχία σε διαδικασία εκτέλεσης. Ως αποτέλεσμα, η προγραμματισμένη διαδικασία εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ αναστάλθηκε προσωρινά, ενώ οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις συνθήκες υπό τις οποίες απέτυχε η χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος.

Το έγκλημα της δολοφονίας της Βίκι Σουάρταουτ

Ο Τζαμάλ Χάουαρντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ. Το έγκλημα διαπράχθηκε το έτος 2000, όταν η Σουάρταουτ εργαζόταν ως υπάλληλος σε κατάστημα στην περιοχή Σίλσμπι του Τέξας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης, ο τότε 20χρονος Χάουαρντ εισέβαλε στο κατάστημα με σκοπό τη ληστεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της εισβολής, πυροβόλησε τη Βίκι Σουάρταουτ στο στήθος, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Η καταδίκη και η φυγή του δράστη

Η επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της Βίκι Σουάρταουτ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση. Μετά τον πυροβολισμό, ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχοντας στην κατοχή του 114 δολάρια και μία κούτα τσιγάρα.

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο Τζαμάλ Χάουαρντ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις. Ως συνέπεια της ενοχής του, του επιβλήθηκε η εσχάτη των ποινών, δηλαδή η θανατική ποινή. Η εκτέλεσή του επαναφέρει τη συζήτηση για τη χρήση της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Enikos