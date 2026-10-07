Οι πρώτες αναλύσεις των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στο αίμα του τραγουδιστή. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν το πρώτο στάδιο της τοξικολογικής διερεύνησης, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του.

Τα αρχικά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες αναλύσεις των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη έδειξαν την παρουσία βενζοδιαζεπινών στο αίμα του. Πρόκειται για φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική και αγχολυτική δράση, οι οποίες περιλαμβάνονται σε διάφορα σκευάσματα.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν επαρκούν από μόνα τους για να οδηγήσουν σε ένα οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή, καθώς αποτελούν μόνο την αρχική φάση της τοξικολογικής διερεύνησης.

Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες

Οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν μια ευρεία κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών, γνωστές για την αγχολυτική, κατασταλτική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπναγωγό τους δράση. Αυτές οι δραστικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε φάρμακα όπως το Stedon και το Xanax, τα οποία είναι ευρέως γνωστά.

Επίσης, η μιδαζολάμη, μια άλλη δραστική ουσία που περιέχεται στο Dormicum, ανήκει στην ίδια κατηγορία των βενζοδιαζεπινών. Η παρουσία τέτοιων ουσιών στον οργανισμό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για την ακριβή τους ταυτοποίηση και συγκέντρωση.

Το επόμενο στάδιο της εργαστηριακής διερεύνησης

Το επόμενο βήμα στις εργαστηριακές εξετάσεις είναι κρίσιμο, καθώς αναμένεται να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια συγκεκριμένη ουσία βενζοδιαζεπίνης εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Επιπλέον, θα καθοριστεί και η συγκέντρωσή της στο αίμα του.

Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας. Οι ειδικοί θα πρέπει να συνεκτιμήσουν τόσο τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν όσο και τις συγκεντρώσεις τους, σε συνδυασμό με το σύνολο των ιατρικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα.

Διερεύνηση για προποφόλη και άλλα στοιχεία

Παράλληλα με τις εξετάσεις για τις βενζοδιαζεπίνες, οι Αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα πιο εξειδικευμένων αναλύσεων. Αυτές οι αναλύσεις στοχεύουν στην ανίχνευση της προποφόλης, μιας ισχυρής αναισθητικής ουσίας, στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, εξετάζεται επίσης το στοιχείο ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε ζητήσει αντίδοτο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ταυτόχρονη παρουσία προποφόλης και βενζοδιαζεπινών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και ποια θα μπορούσε να είναι η σημασία αυτών των συγκεκριμένων ευρημάτων.

Η συνολική αξιολόγηση των δεδομένων

Οι ειδικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να αξιολογήσουν όλα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Η αξιολόγηση θα γίνει σε συνδυασμό με τις συγκεντρώσεις των ουσιών που θα εντοπιστούν, καθώς και με το πλήρες ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν όλα τα γεγονότα και οι συνθήκες που προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής του τραγουδιστή. Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Με πληροφορίες από: News.gr