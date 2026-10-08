Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την ιστορική του πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Champions League, αντιμετωπίζοντας τη Μαρσέιγ. Παρά την πίεση που άσκησαν οι «πράσινοι» στην αναμέτρηση, δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν με νίκη τη διοργάνωση, καθώς ηττήθηκαν εκτός έδρας με σκορ 12-11. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε το απίθανο γκολ που σημείωσε ο Δημήτρης Νικολαΐδης.

Η ιστορική πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Champions League

Ο Παναθηναϊκός έγραψε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχε στη φάση των ομίλων του Champions League. Η πρεμιέρα αυτή πραγματοποιήθηκε απέναντι στη γαλλική ομάδα της Μαρσέιγ, σε έναν αγώνα που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση, η εμφάνισή τους κρίθηκε ιδιαίτερα θετική. Το επίπεδο παιχνιδιού που επέδειξαν ήταν ανεβασμένο και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, παρά την τελική ήττα.

Το εντυπωσιακό γκολ του Δημήτρη Νικολαΐδη

Στη διάρκεια του αγώνα με τη Μαρσέιγ, ο Δημήτρης Νικολαΐδης ήταν ο πρωταγωνιστής μιας εντυπωσιακής στιγμής. Ο Έλληνας διεθνής φουνταριστός σκόραρε ένα απίθανο γκολ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως γυριστό no-look. Το τέρμα αυτό σημειώθηκε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου οκταλέπτου.

Το γκολ του Νικολαΐδη διαμόρφωσε το σκορ σε 9-8 υπέρ της Μαρσέιγ εκείνη τη στιγμή. Η εκτέλεση του σουτ ήταν τέτοια που κατάφερε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδας, Τεσάνοβιτς, προσφέροντας μια ξεχωριστή στιγμή στην αναμέτρηση.

Ο νέος φουνταριστός των «πρασίνων»

Ο Δημήτρης Νικολαΐδης αποτελεί ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Ο Έλληνας διεθνής φουνταριστής εντάχθηκε στην ομάδα των «πρασίνων» προερχόμενος από τον Ολυμπιακό, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του συλλόγου.

Η παρουσία του Νικολαΐδη στον αγώνα με τη Μαρσέιγ επιβεβαίωσε την αξία του, καθώς η επίδοσή του και ειδικότερα το γκολ που σημείωσε, αναδεικνύουν τις ικανότητές του ως αθλητή. Η μεταγραφή του θεωρείται μια σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση και η εμφάνιση της ομάδας Μάζη

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, παρά το γεγονός ότι «λύγισε» με τελικό σκορ 12-11 εκτός έδρας από τη γαλλική ομάδα, έδειξε σημάδια υψηλού επιπέδου. Η πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός στη Μαρσέιγ ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συνολική εμφάνιση των «πρασίνων» κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς το επίπεδο του παιχνιδιού τους ήταν πολύ ανεβασμένο. Αυτό άφησε θετικές εντυπώσεις, παρά την ήττα στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Μια ανάμνηση από το παρελθόν

Το εντυπωσιακό γυριστό no-look γκολ του Δημήτρη Νικολαΐδη θύμισε ένα παρόμοιο τέρμα που είχε πετύχει στο παρελθόν ο Κώστας Κάκαρης. Συγκεκριμένα, η εκτέλεση του Νικολαΐδη παρέπεμψε στο γκολ που είχε σημειώσει ο Κάκαρης στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία.

Εκείνο το γκολ του Κώστα Κάκαρη είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφήνοντας επίσης έντονες εντυπώσεις. Η ομοιότητα στην τεχνική και τον τρόπο εκτέλεσης των δύο τερμάτων ήταν αξιοσημείωτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko