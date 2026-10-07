Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, στην οποία φερόμενος αρχηγός είναι ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης. Οι αρχές έχουν διαπιστώσει αναλήψεις εκατομμυρίων ευρώ και στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον και σε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Συνολικά 11 άτομα έχουν συλληφθεί, με τη ζημία του ελληνικού Δημοσίου να φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Το δίκτυο των 29 εικονικών εταιρειών και η ζημία στο δημόσιο

Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν ξεκινήσει τις δραστηριότητές τους από τον Δεκέμβριο του 2013. Η δράση τους περιλάμβανε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή, μέσω ενός δικτύου 29 εικονικών εταιρειών. Οι έως τώρα έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν δείξει ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από αυτή την παράνομη δραστηριότητα ανέρχεται στα 5.352.556,57 ευρώ.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, από τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών καταγράφηκαν αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν τα 2,2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ των εταιρειών φέρεται να ξεπέρασαν το 1,3 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδεικνύει εκτεταμένη οικονομική δραστηριότητα μέσω του δικτύου.

Οι φερόμενοι αρχηγοί και οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση

Ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, 45 ετών, και η σύζυγός του, 47 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων οι 11 συνελήφθησαν. Αναζητείται ένας αχυράνθρωπος ρουμανικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, για την υπόθεση κατηγορούνται δύο επιχειρηματίες, 54 και 57 ετών, τέσσερις λογιστές ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, καθώς και τέσσερις αχυράνθρωποι, 57, 59, 63 και 66 ετών. Μεταξύ των αχυρανθρώπων περιλαμβάνονται ένας άνδρας και μια γυναίκα ελληνικής υπηκοότητας, καθώς και μια γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας. Οι λογιστές φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο, καθώς λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας τους πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων. Οι αχυράνθρωποι είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης, καθιστώντας ανέφικτη την είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.

Ο πολυτελής βίος και τα χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα

Παρά τις σημαντικές χρηματικές κινήσεις που εξετάζονται, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν εμφανίζεται να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, σε ακριβούς προορισμούς, διέμενε σε ενοικιαζόμενη κατοικία και χρησιμοποιούσε μισθωμένα πολυτελή αυτοκίνητα.

Για την περίοδο 2021-2025, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε δηλώσει ετήσια εισοδήματα από 5.000 έως 26.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του αναφέρεται εισόδημα που έφτανε έως τις 23.000 ευρώ. Τα δηλωθέντα αυτά εισοδήματα είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις χρηματικές κινήσεις που καταγράφηκαν. Στο πλαίσιο των ερευνών, σε τραπεζική θυρίδα της συζύγου του εντοπίστηκαν επίσης 53.440 ευρώ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε παραγγελία στην αρμόδια ανακρίτρια να εξετάσει εάν προκύπτει και τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής για τον Φίλιππο Καμπούρη. Θα διερευνηθεί εάν υπήρξε απόκρυψη εισοδημάτων ή φόρων, εάν δεν αποδόθηκε ορθά ο ΦΠΑ, καθώς και εάν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία με σκοπό τη λήψη επιστροφής ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες και οι δηλώσεις της υπεράσπισης

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των κακουργηματικών κατηγοριών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η παράνομη οπλοκατοχή, οι παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και η φοροδιαφυγή.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων. Κατά την έξοδό του, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος» και έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για τις απολογίες τους στην Ανακρίτρια, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 10 Οκτωβρίου. Οι συνήγοροι του ζεύγους έχουν δηλώσει ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, News.gr