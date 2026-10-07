Ο Αθηναϊκός Qualco κατέκτησε το Super Cup και τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ο Αθηναϊκός Qualco αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του Super Cup, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με τελικό σκορ 88-65. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα του Αθηναϊκού κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου, σε έναν αγώνα που ξεκίνησε με ισορροπία αλλά εξελίχθηκε σε μια παράσταση κυριαρχίας μετά την ανάπαυλα.

Η μάχη του πρώτου ημιχρόνου

Ο τελικός του Super Cup ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν απόλυτα, διατηρώντας το σκορ πόντο-πόντο. Ο Αθηναϊκός προσπαθούσε να ακουμπήσει την μπάλα στο ζωγραφιστό και να δημιουργήσει ευκαιρίες από εκεί, ενώ παράλληλα επεδίωκε να τρέξει το γήπεδο όποτε του δινόταν η ευκαιρία.

Από την πλευρά του, ο Πρωτέας Βούλας παρουσίασε μία πολύ καλή εικόνα στην άμυνα, ιδιαίτερα στα γκαρντ, περιορίζοντας αποτελεσματικά τη δημιουργία του Αθηναϊκού στο μισό γήπεδο. Στην επίθεση, η ομάδα της Βούλας είχε καλές επιλογές, βρίσκοντας σκορ μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και τα σουτ που δημιουργούσε.

Παρά τις προσπάθειες του Αθηναϊκού να φτάσει με συνέπεια κοντά στη ρακέτα, η ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις ευκαιρίες της, καθώς αστόχησε σε αρκετά εύκολα καλάθια. Ο κόουτς Ζούρος, στην προσπάθειά του να βρει ενέργεια και να αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα, χρησιμοποίησε ήδη από την πρώτη περίοδο δέκα από τις δώδεκα διαθέσιμες παίκτριες.

Ωστόσο, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ, με αποτέλεσμα το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρωθεί ισόπαλο με 21-21.

Οι επιδόσεις των ομάδων και οι πρωταγωνίστριες

Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Πρωτέας είχε ξεκινήσει με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, σουτάροντας με 53% εντός παιδιάς και 50% από τη γραμμή των 6,75 μέτρων. Αντίθετα, ο Αθηναϊκός δεν είχε βρει ακόμα ρυθμό από την περιφέρεια, μετρώντας 0/6 τρίποντα, αλλά διατηρούσε ένα αξιόλογο 71% στα δίποντα.

Σε ατομικό επίπεδο, πρωταγωνίστρια για τον Αθηναϊκό ήταν η Μαριέλλα Φασούλα, η οποία είχε 8 πόντους και 3 ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο. Από την πλευρά του Πρωτέα, ξεχώρισε η Γρηγοροπούλου, η οποία ερχόμενη από τον πάγκο έδωσε άμεσα λύσεις και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με 8 πόντους.

Η σταδιακή υπεροχή του Αθηναϊκού

Το δεύτερο δεκάλεπτο κινήθηκε σε παρόμοιο μοτίβο, με τις δύο ομάδες να κοιτάζονται στα μάτια και καμία να μην μπορεί να πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Η ισορροπία διατηρήθηκε για αρκετό διάστημα, με τον αγώνα να παραμένει αμφίρροπος.

Ωστόσο, ο Αθηναϊκός άρχισε σταδιακά να εκμεταλλεύεται την ταχύτητα και την αθλητικότητά του. Τρία λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, κατάφερε να πάρει προβάδισμα 39-33, χτυπώντας στο ανοιχτό γήπεδο και τρέχοντας σωστά τον αιφνιδιασμό. Σε αυτή τη φάση, οι Βανλού, Φασούλα και Μπορίσλαβα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Ο Πρωτέας δεν άφησε τη διαφορά να ξεφύγει, αντιδρώντας άμεσα και μειώνοντας το σκορ σε 41-37, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η κυριαρχία μετά την ανάπαυλα

Μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Αθηναϊκός Qualco «πάτησε το γκάζι» στο τρίτο δεκάλεπτο, μετατρέποντας ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο σε παράσταση κυριαρχίας. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα δεν κοίταξε ξανά πίσω, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της.

Η Μαριέλλα Φασούλα αναδείχθηκε η μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με συνολικά 25 πόντους και 9 ριμπάουντ. Η συμβολή της ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Αθηναϊκού με το τελικό σκορ 88-65, εξασφαλίζοντας έτσι τον πρώτο τίτλο της σεζόν για την ομάδα της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta