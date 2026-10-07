Ξήλωμα κυκλώματος λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων στις Κυκλάδες

Κύκλωμα που δραστηριοποιείτο στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από πολύμηνη έρευνα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026, οδηγώντας σε συλλήψεις και έρευνες σε οικίες και σκάφη.

Από την αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, έξι ιδιώτες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση. Σκοπός τους ήταν η διάπραξη λαθρεμπορίας καυσίμων και η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης: Παράνομες μεταγγίσεις καυσίμων

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ των σκαφών. Αυτές οι μεταγγίσεις γίνονταν ανά τακτά, μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας εύκαμπτο σωλήνα και ειδική αντλία, μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, απέφευγαν την καταβολή του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εξασφαλίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω παράνομων μεταγγίσεων.

Δωροληψίες τελωνειακών υπαλλήλων

Παράλληλα με τις παράνομες μεταγγίσεις, η έρευνα αποκάλυψε και περιπτώσεις δωροληψίας. Κατά τη διαδικασία νόμιμων ανεφοδιασμών σκαφών, καταβάλλονταν χρηματικά ποσά από 10 έως 30 ευρώ σε τελωνειακούς υπαλλήλους. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων Τελωνείου.

Η επιχείρηση στις Κυκλάδες και οι συλλήψεις

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών. Τα σκάφη ελλιμενίζονταν στη μαρίνα νησιού των Κυκλάδων, με τη συμμετοχή τριών μελών της οργάνωσης.

Άμεσα, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Δίωξης Λαθρεμπορίας της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σκάφη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, συνδεδεμένη κατά τρόπο ώστε να μεταγγίζει ατελές ναυτιλιακό καύσιμο από τα ντεπόζιτα του ενός σκάφους προς τα ντεπόζιτα του άλλου. Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Α.Α.Δ.Ε., διαπιστώθηκε ότι, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, είχαν μεταγγιστεί 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου.

Ακολούθησαν συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθώς και έρευνες σε οικίες και σκάφη, με τη συνδρομή κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. και επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr