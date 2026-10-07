Ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, υποψήφιος για την προεδρία της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει πλέον αντίπαλο στην διεκδίκηση της προεδρίας της FIFA, καθώς ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Ο 55χρονος Βέγκα, ο οποίος είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει τη θέση και το 2015 χωρίς επιτυχία, θα προσπαθήσει εκ νέου να αναλάβει την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Την είδηση μετέδωσε το BBC, δίνοντας νέα διάσταση στην εκλογική διαδικασία.

Ο Ραμόν Βέγκα διεκδικεί την προεδρία

Ο Ραμόν Βέγκα αποτελεί τον πρώτο αντίπαλο που μαθαίνει ο νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο έχει εκφράσει την πρόθεσή του να μην εγκαταλείψει τη θέση του και την προσήλωσή του στη FIFA, παρά το κύμα αντιδράσεων που έλαβε μεγάλες διαστάσεις με το Μουντιάλ που διεξήχθη σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ο Βέγκα, στην ηλικία των 55 ετών, δηλώνει έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του αθλήματος.

Η προηγούμενη προσπάθεια και η καριέρα του

Ο Ραμόν Βέγκα είχε ήδη επιχειρήσει να γίνει πρόεδρος της FIFA το 2015, χωρίς όμως να καταφέρει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1990 και ολοκληρώθηκε το 2003. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πρώην αμυντικός αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες, όπως η Τότεναμ, η Σέλτικ και η Γουότφορντ. Επίσης, υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας της Ελβετίας.

Οι δηλώσεις του υποψηφίου

Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο Ραμόν Βέγκα δήλωσε αρχικά: «Θέτω υποψηφιότητα επειδή η ζωή μου με έχει προετοιμάσει να υπηρετήσω το άθλημα». Συνέχισε τονίζοντας τη φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε προέδρους, συνομοσπονδίες ή διοικητικά στελέχη. Το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από κάθε θέση, κάθε άτομο ή κάθε θεσμό».

Ο Βέγκα τόνισε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του κόσμου και ανήκει σε όλους: στους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους φιλάθλους, τους εθελοντές, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τις ομοσπονδίες και τις κοινότητες που του δίνουν ζωή. Συμπλήρωσε ότι ανήκει σε κάθε παιδί που ανακαλύπτει το άθλημα, σε κάθε επαγγελματία που κουβαλά τις ελπίδες ενός έθνους και στα δισεκατομμύρια των φιλάθλων, των οποίων το πάθος καθιστά το ποδόσφαιρο το άθλημα όλου του κόσμου.

Κριτική στην τρέχουσα ηγεσία της FIFA

Ο Ραμόν Βέγκα άσκησε κριτική στην τρέχουσα κατάσταση του ποδοσφαίρου, δηλώνοντας ότι «το ποδόσφαιρο πρέπει να μπαίνει πάντα σε προτεραιότητα. Ωστόσο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι διχασμοί έχουν διασπάσει την ποδοσφαιρική μας οικογένεια». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η τρέχουσα ηγεσία έχει πλήξει το ηθικό του αθλήματος».

Ο υποψήφιος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η αδύναμη διοίκηση έχει βλάψει την αξιοπιστία της FIFA και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια». Κάλεσε να σταματήσει η κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από τον εγωισμό, στο πλαίσιο της διοίκησης του ποδοσφαίρου, να βλάψουν εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία: τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Κατέληξε λέγοντας ότι αυτοί δεν φέρουν την ευθύνη για αυτές τις συγκρούσεις και αξίζουν κάτι καλύτερο.

Η ανάγκη για μεταρρύθμιση

Ο Ραμόν Βέγκα περιέγραψε την κατάσταση του ποδοσφαίρου ως κρίσιμη, δηλώνοντας πως «το ποδόσφαιρο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με μηχανική υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών». Υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».

Ο Βέγκα τόνισε ότι «η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδη μεταρρύθμιση». Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι επιτακτική ανάγκη «να επανενώσουμε την ποδοσφαιρική οικογένεια, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να φέρουμε σταθερότητα και να εκσυγχρονίσουμε τη διακυβέρνηση της FIFA».

Με πληροφορίες από: Gazzetta