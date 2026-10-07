Χιλιάδες φοιτητές στους δρόμους της Λιέγης: Διαδηλώσεις και επεισόδια στο Βέλγιο

Εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο, πραγματοποιώντας διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στη γαλλόφωνη κοινότητα της χώρας. Οι κινητοποιήσεις αυτές, οι οποίες φέρεται να εμπνεύστηκαν από τις ανάλογες δράσεις στη γειτονική Γαλλία, εστιάζουν στην αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Στη διάρκεια των διαδηλώσεων σημειώθηκαν επεισόδια, με την αστυνομία να προχωρά σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Οι λόγοι πίσω από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις

Οι φοιτητές της Λιέγης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Κεντρικό σημείο των διαμαρτυριών τους αποτελεί η αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου. Η αύξηση αυτή προβλέπει την καταβολή 1.194 ευρώ, από 835 ευρώ που ήταν προηγουμένως, για την πλειονότητα των φοιτητών.

Πέρα από το οικονομικό βάρος, οι διαδηλωτές επισήμαναν και άλλα προβλήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες δημιουργούν δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, τονίστηκε η δυσκολία πρόσβασης σε απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, γεγονός που καθιστά την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών πιο απαιτητική.

Επεισόδια και αστυνομική επέμβαση

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Λιέγη δεν κύλησαν ομαλά, καθώς σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραφαν εικόνες με σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς και φωτιές που είχαν ανάψει στους δρόμους. Σε ένα από τα περιστατικά, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε κατάστημα McDonald’s, ενώ σε μια βιτρίνα ψεκάστηκε το σύνθημα «Free Gaza».

Η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Οι αστυνομικοί διενεργούσαν σωματικούς ελέγχους στους φοιτητές, με σκοπό να διαπιστώσουν εάν έφεραν μαζί τους επικίνδυνα αντικείμενα, όπως όπλα, μολότοφ ή λοστούς, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Για τη διάλυση των διαδηλωτών, οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές

Οι κινητοποιήσεις στη Λιέγη οδήγησαν σε σημαντικό αριθμό προσαγωγών και συλλήψεων από τις βελγικές αρχές. Βελγικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Ειδικότερα, την Τρίτη, η βελγική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη περισσότερων από 50 ατόμων στην πόλη της Λιέγης, μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ φοιτητών διαδηλωτών και των αρχών.

Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω των επεισοδίων, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν φωτιές και σπασμένες βιτρίνες σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αστυνομία επενέβη με δακρυγόνα και αντλίες νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές και να αποκαταστήσει την τάξη.

Αλληλεγγύη με τη Γαλλία και προηγούμενες συγκρούσεις

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στο Βέλγιο έχουν στενή σύνδεση με τις αντίστοιχες διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία. Ορισμένοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί τους. Ο 19χρονος φοιτητής, Αλφρέντ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Στηρίζουμε οι μεν τους δε επειδή αντιμετωπίζουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα».

Την ίδια άποψη εξέφρασε και η Αμέλια Ντι Σάλβε, επίσης 19 ετών, η οποία σπουδάζει για να γίνει δασκάλα. Η ίδια ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στο Βέλγιο αναζωπυρώθηκαν μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις μαθητών που έλαβαν χώρα στη γειτονική Γαλλία. Η πηγή υπενθυμίζει επίσης ότι τον περασμένο Ιούνιο είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, με αφορμή εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των διδάκτρων.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα που αντικατόπτριζαν τα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών ήταν τα «Είναι χάλι, παλεύουμε για δικαίωμα! Όχι για προνόμια!» και «Επέλεξα την εκπαίδευση, όχι τους αγώνες πείνας!», αναδεικνύοντας τις πιέσεις που νιώθουν από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki