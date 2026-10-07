Ένας οπαδός έχασε το «αντίο» του Μέσι λόγω ενός καυγά και ενός σκισμένου εισιτηρίου

Ένας Αργεντινός οπαδός βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφηγούμενος την περιπέτειά του λίγο πριν τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα. Το όνειρό του να παρακολουθήσει από κοντά το ιστορικό «αντίο» του Pulga στο γήπεδο «Μονουμεντάλ» μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν ένα εισιτήριο αξίας 900 ευρώ καταστράφηκε. Η ιστορία του, που αρχικά φάνηκε να είναι ένας απλός καυγάς με τη σύντροφό του, πήρε δραματικές διαστάσεις και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Το όνειρο του «αντίο» του Μέσι

Για τον μέσο Αργεντινό φίλαθλο, η ευκαιρία να δει τον Λιονέλ Μέσι να αποχαιρετά την «Αλμπισελέστε» αποτελεί ένα γεγονός που επιθυμεί να ζήσει με τα ίδια του τα μάτια. Η επιθυμία να δώσει το παρών, να ζήσει από κοντά τη στιγμή και να γευτεί κάθε συναίσθημα που θα προσφέρει ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική στο «Μονουμεντάλ» είναι τεράστια για ολόκληρο το έθνος, παρόλο που το στάδιο έχει χωρητικότητα μόλις 85 χιλιάδες θέσεις.

Ο συγκεκριμένος οπαδός ήταν ένας από τους τυχερούς που είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για αυτή την ιστορική στιγμή. Ωστόσο, το όνειρό του να βρεθεί στον αγώνα είδε να μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς το δράμα του αφηγήθηκε μπροστά στην κάμερα για το τηλεοπτικό δίδυμο «AZZ». Η προσωπική του ιστορία δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στα social media, συγκλονίζοντας πολλούς.

Ο καυγάς και το σκισμένο εισιτήριο

Ο φαν του Pulga έδειξε συγκεκριμένα στην κάμερα μια εικόνα που ισούται με χίλιες λέξεις: το σκισμένο εισιτήριο που κρατούσε στα χέρια του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια μετά από έναν έντονο καυγά με την κοπέλα του. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η σύντροφός του έσκισε το εισιτήριό του λίγο πριν μπουν στο γήπεδο, καθώς ένα μήνυμα που είδε στο κινητό του έφερε δραματικές εξελίξεις στη σχέση τους και στην πολυπόθητη είσοδο στο στάδιο.

Ο οπαδός περιέγραψε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν απλό καυγά για ένα «λάθος μήνυμα» που είδε η κοπέλα του στο κινητό του. Αρχικά, δεν φάνηκε ότι θα συνέβαινε κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη διαφωνία, όμως η κατάσταση πήρε απρόβλεπτη τροπή.

Το σκηνικό στη λεωφόρο και η αντίδραση του αστυνομικού

Ο ίδιος οπαδός εξήγησε ότι, αργότερα, όταν η κοπέλα του τον είδε να αγοράζει τα εισιτήρια, περίμενε να τα πάρει στα χέρια της. Τότε, σε μια κίνηση που τον άφησε άναυδο, έσκισε το ένα εισιτήριο στη μέση της λεωφόρου, μπροστά στα μάτια του.

Στο σημείο εκείνο, όπως τόνισε ο οπαδός μπροστά στην κάμερα, βρισκόταν και ένα περιπολικό. Ο αστυνομικός που ήταν παρών στο σκηνικό φέρεται να «πέθαινε στα γέλια» βλέποντας το όλο σκηνικό να εκτυλίσσεται, γεγονός που πρόσθεσε μια ακόμα παράδοξη νότα στην ήδη δύσκολη κατάσταση του φιλάθλου.

Αποτυχημένη προσπάθεια εισόδου και το βαρύ κόστος

Ακόμα και με το εισιτήριο σκισμένο, ο οπαδός έκανε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εισέλθει στο γήπεδο. Έδειξε τα κομμάτια στους υπεύθυνους ασφαλείας, εξηγώντας ότι ήταν το εισιτήριο, αλλά αυτοί του απάντησαν πως το barcode δεν διαβαζόταν. Ενημέρωσε τους ανθρώπους της ασφάλειας πως είχε πληρώσει 800 δολάρια για να δει τον αγώνα, προσπαθώντας να τους πείσει.

Παρά τις εκκλήσεις του, ο υπεύθυνος ασφαλείας δεν του επέτρεψε την είσοδο, με τον οπαδό να δηλώνει πως «τον έδιωξε με τις κλωτσιές». Το δράμα του, όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, του στοίχισε τελικά 900 ευρώ και, όπως υπογράμμισε, «πιθανότατα τη σχέση του με την κοπέλα». Ο φίλαθλος έκλεισε την αφήγησή του με την πικρή διαπίστωση: «Τώρα γελάω απλώς για να μην βάλω τα κλάματα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta