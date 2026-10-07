ΣτΕ: Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ για ξενοδοχείο στου Μακρυγιάννη

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε νέο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στη Διοίκηση, λόγω της συνεχιζόμενης μη κατεδάφισης των τελευταίων ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη. Το κτίριο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας και οι συγκεκριμένοι όροφοι υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην περιοχή. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων κυρώσεων, καθώς η πλήρης συμμόρφωση με τις δικαστικές εντολές δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, παρά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος.

Η απόφαση του ΣτΕ για τη μη συμμόρφωση

Από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Παπανικολάου, διαπιστώθηκε ότι η Διοίκηση εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί στην 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου. Με την εν λόγω απόφαση είχε ακυρωθεί η 24/2019 άδεια δόμησης που είχε εκδοθεί από τον Δήμο Αθηναίων.

Η άδεια αυτή είχε επιτρέψει στην εταιρεία «Μ. Κ. Α.Ε.Ε.Α.Π.» την ανέγερση ενός δεκαώροφου ξενοδοχείου, το οποίο περιλάμβανε τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και μια ασκεπή πισίνα, στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων. Το δικαστήριο σημείωσε ότι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά το προηγούμενο διάστημα στην προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης, η πλήρης συμμόρφωση δεν έχει επέλθει.

Χρόνος και καθυστερήσεις στην εφαρμογή

Το ΣτΕ τόνισε ότι έχουν παρέλθει περίπου επτά έτη από τη δημοσίευση της 2102/2019 απόφασης της Ολομέλειας του δικαστηρίου. Επιπλέον, έχουν περάσει πέντε έτη από την κατάθεση της αίτησης συμμόρφωσης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η ολοκληρωτική εφαρμογή της δικαστικής εντολής για την κατεδάφιση των υπερβαινόντων ορόφων και του δώματος του ξενοδοχείου.

Η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την απόφαση του δικαστηρίου του 2019, παρά τα επτά πρακτικά του ΣτΕ που έχουν εκδοθεί για το θέμα, οδήγησε στην επιβολή της νέας χρηματικής κύρωσης. Αυτό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Διοίκησης να εκτελέσει πλήρως τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Το νέο πρόστιμο και οι προηγούμενες κυρώσεις

Το πρόστιμο των 20.000 ευρώ πρέπει να καταβληθεί στους πολίτες στου Μακρυγιάννη, οι οποίοι ήταν οι αιτούντες στην προσφυγή προς το ΣτΕ. Σε περίπτωση που το ποσό δεν καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, η υποχρέωση καταβολής μετακυλίεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως ορίζει η απόφαση.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη επιβληθεί δύο προηγούμενες οικονομικές κυρώσεις για την πλημμελή συμμόρφωση. Το δεύτερο από αυτά τα πρόστιμα, ύψους 10.000 ευρώ, είχε επιβληθεί τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα δύο αυτά προηγούμενα πρόστιμα δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες πολίτες.

Προστασία του αρχαιολογικού χώρου

Το ΣτΕ έκρινε την επιβολή του νέου προστίμου συνεκτιμώντας το διακύβευμα της συγκεκριμένης διαδικασίας συμμόρφωσης. Το διακύβευμα αυτό συνίσταται στην προστασία των μνημείων του Ιερού Βράχου, του Μουσείου της Ακρόπολης και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. Η υπερβολή του ύψους του κτιρίου θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά την οπτική επαφή και την αισθητική του αρχαιολογικού τοπίου.

Το γεγονός ότι οι δύο προηγουμένως επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες, ενίσχυσε την κρίση του Συμβουλίου για την επιβολή του πρόσθετου ποσού των 20.000 ευρώ ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς την 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου.

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