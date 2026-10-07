Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το γεγονός που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, η 56χρονη γιατρός φέρεται να αναζητούσε οδηγίες από την τεχνητή νοημοσύνη του ChatGPT, χωρίς να ακολουθήσει άμεσα τις ξεκάθαρες υποδείξεις για κλήση ασθενοφόρου.

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επήλθε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έχει φέρει στο προσκήνιο μια σειρά από αποκαλύψεις. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ, παρόλο που οι απαντήσεις που έλαβε η γιατρός από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν σαφείς και υποδείκνυαν την άμεση ανάγκη για επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρεται να ψυχορραγούσε. Ενώ ο χρόνος ήταν κρίσιμος για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η γιατρός φέρεται να επέλεξε να απευθυνθεί σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές, αντί να προβεί σε άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της ζωής του ασθενούς.

Οι ερωτήσεις της γιατρού στο ChatGPT

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, η 56χρονη γιατρός υπέβαλε μια σειρά από ερωτήματα στο ChatGPT, αναζητώντας καθοδήγηση για τη χορήγηση προποφόλης και την αντιμετώπιση μιας πιθανής ανακοπής. Οι ερωτήσεις αυτές τέθηκαν σε μια στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, υποδηλώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη περιέγραφε μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση. Η γιατρός ρώτησε: «Έχω έναν ασθενή στο ιατρείο μου, όχι σε νοσοκομείο. Του έχω δώσει προποφόλη και του έπεσε η πίεση. Έχασε τις αισθήσεις του. Είναι σε ασυστολία. Τι κάνω;»

Η πρώτη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η απάντηση του ChatGPT στην πρώτη ερώτηση ήταν άμεση και ξεκάθαρη, τονίζοντας την επείγουσα φύση της κατάστασης. Η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε: «Αν αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πρόκειται για καρδιακή ανακοπή. Μην περιμένεις άλλη απάντηση από εμένα. Κάλεσε τώρα 112 ή 166 και πες ξεκάθαρα: “Καρδιακή ανακοπή – ασυστολία – σε ιατρείο, μετά από χορήγηση προποφόλης”».

Η οδηγία αυτή ήταν σαφής και δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας, υποδεικνύοντας την άμεση κλήση για επείγουσα βοήθεια, καθώς ο χρόνος ήταν καθοριστικός για την έκβαση της κατάστασης του ασθενούς. Παρόλα αυτά, η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να καθυστέρησε.

Επείγουσα οδηγία για ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή

Καθώς η κατάσταση φαινόταν να επιδεινώνεται, η γιατρός υπέβαλε και δεύτερη ερώτηση στο ChatGPT. Ρώτησε: «Έχω χορηγήσει προποφόλη σε ασθενή και δεν ξυπνάει. Τι να κάνω;» Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης και πάλι υπογράμμισε την απόλυτη ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Το ChatGPT απάντησε: «Αυτό είναι επείγον. Αν ο ασθενής δεν ξυπνά μετά από προποφόλη, μην περιμένεις απλώς να “περάσει” η δράση της. Αν δεν αναπνέει φυσιολογικά ή δεν έχει σφυγμό, αντιμετώπισέ το ως καρδιακή ανακοπή: κάλεσε άμεσα 112/166 και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, με απινιδωτή/monitor». Για άλλη μια φορά, η οδηγία ήταν ξεκάθαρη και χωρίς περιθώρια καθυστέρησης: άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ και έναρξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Συνεχιζόμενες αναζητήσεις για ιατρικές οδηγίες

Στη συνέχεια, η γιατρός υπέβαλε και μια τρίτη ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αφορούσε γενικότερα την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Η ερώτηση ήταν: «Αν δώσω σε κάποιον προποφόλη και βλέπω ότι δεν είναι καλά, τι να κάνω;» Η ακολουθία των ερωτήσεων καταδεικνύει μια προσπάθεια αναζήτησης ιατρικών οδηγιών μέσω του ChatGPT, παρά την κρισιμότητα της στιγμής και τις ήδη δοθείσες σαφείς εντολές για άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: News.gr