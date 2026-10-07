Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον 32ο ανακριτή να εξετάζει μάρτυρες και δεδομένα. Σήμερα, τρεις μάρτυρες κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Μεταξύ αυτών ήταν μία αναισθησιολόγος και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κλήθηκαν να φωτίσουν πτυχές των γεγονότων. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κατάθεση της κόρης του ζευγαριού των γιατρών, η οποία αναμένεται να προσέλθει στο ανακριτικό γραφείο την Παρασκευή.

Καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων

Σήμερα, ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, κατέθεσαν τρεις μάρτυρες. Μία από αυτούς ήταν η αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έως το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναισθησιολόγος φέρεται να απολύθηκε από την 56χρονη γιατρό το 2023.

Η μάρτυρας κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας της με την προσωρινά κρατούμενη γιατρό. Ειδικότερα, ο δικαστικός λειτουργός επιδίωξε να αποσαφηνίσει εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε επίσης να περιγράψει τα καθήκοντά της και τη γενικότερη λειτουργία του ιατρείου και των μηχανημάτων κατά την περίοδο που εργαζόταν εκεί.

Επιπλέον, καταθέσεις ενώπιον του ανακριτή έδωσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες αναφέρθηκαν σε όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη στιγμή που κλήθηκαν να παράσχουν βοήθεια στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται σημαντικές για την πλήρη εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του ασθενούς.

Η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού

Ένα από τα επόμενα κρίσιμα βήματα στην ανακριτική διαδικασία είναι η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού των γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα θα βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο την Παρασκευή. Η κατάθεση αυτή γίνεται με αφορμή σχετικό αίτημα του κατηγορούμενου γιατρού, το οποίο έγινε δεκτό από τον δικαστικό λειτουργό.

Η κόρη του ζευγαριού φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο το μοιραίο μεσημέρι. Κατά την κατάθεσή της, αναμένεται να κληθεί να απαντήσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με το αν η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Επίσης, θα ερωτηθεί εάν σε αυτή την περίπτωση της είχε χορηγηθεί μέθη, όπως φέρεται να αναφέρουν σε συνομιλία της 26ης Αυγούστου στο Viber οι εργαζόμενοι του ιατρείου. Η μαρτυρία της αναμένεται να ρίξει φως σε σημαντικές πτυχές της υπόθεσης.

Αίτημα της υπεράσπισης για εξέταση κινητού

Στο μεταξύ, οι δικηγόροι του προφυλακισμένου γιατρού, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, κατέθεσαν σήμερα το πρωί, 7 Οκτωβρίου, αίτημα στον ανακριτή. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του εντολέα τους από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η υπεράσπιση ζητά από τον 33ο ανακριτή να υποβάλει συγκεκριμένα ερωτήματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, μετά την εξέταση της συσκευής του γιατρού. Συγκεκριμένα, ζητείται να διαπιστωθεί εάν ο ίδιος προχώρησε, κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, αρχείων ή άλλων δεδομένων από το κινητό του τηλέφωνο.

Στόχος της υπεράσπισης του γιατρού

Η νέα αυτή κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της υπεράσπισης να αποσαφηνίσει τον ρόλο του γιατρού στα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, επιδιώκεται να διαχωριστεί η θέση του από ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς του, έγιναν από τη σύζυγό του κατά τις κρίσιμες ώρες. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ο γιατρός δεν συμμετείχε σε διαγραφές μηνυμάτων, φωτογραφιών ή αρχείων, ούτε στην επικοινωνιακή δραστηριότητα που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Επιπλέον, η υπεράσπιση ζητεί να ελεγχθεί εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του γιατρού υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης». Αυτό το αίτημα στοχεύει στην παροχή σαφών απαντήσεων σχετικά με την επικοινωνία και τις ενέργειες του κατηγορούμενου γιατρού κατά την επίμαχη περίοδο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos