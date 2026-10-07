Κεφαλονιά: Νεαρός σε ανάρρωση καθάρισε δρόμο μετά από επικίνδυνα χαλίκια

Ένα απρόσμενο και συγκινητικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην Κεφαλονιά, όταν ένας νεαρός, ο Σταύρος Καππάτος, εθεάθη να καθαρίζει μόνος του τη διαδρομή προς τη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας, έξω από το Αργοστόλι. Η πράξη του αυτή, να απομακρύνει επικίνδυνα χαλίκια από το οδόστρωμα, προκάλεσε συγκίνηση, ειδικά καθώς ο ίδιος βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε πριν από λίγο καιρό.

Η πράξη που συγκίνησε

Το περιστατικό του καθαρισμού σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Ένας συντάκτης τοπικού μέσου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, είδε τον νεαρό να σκουπίζει. Αρχικά, δεν γνώριζε την ταυτότητά του, όμως καθώς πλησίασε, αναγνώρισε τον Σταύρο Καππάτο.

Η εικόνα του νεαρού να καθαρίζει τον δρόμο είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Σταύρος βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάρρωσης από το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί. Η ενέργειά του να φροντίσει για την ασφάλεια των άλλων, παρά τη δική του κατάσταση, συγκίνησε όσους έγιναν μάρτυρες του γεγονότος.

Η διαπίστωση του κινδύνου

Ο Σταύρος Καππάτος είχε περάσει νωρίτερα από το συγκεκριμένο σημείο, μαζί με έναν φίλο του. Κατά τη διέλευσή τους, διαπίστωσαν ότι στον δρόμο είχαν πέσει αρκετά χαλίκια, τα οποία πιθανότατα προέρχονταν από διερχόμενο φορτηγό. Μάλιστα, πάνω στην στροφή, οι δύο νεαροί παραλίγο να γλιστρήσουν και να πέσουν.

Αντί να συνεχίσει απλώς τη διαδρομή του, ο Σταύρος σκέφτηκε αμέσως τις πιθανές συνέπειες. Θεώρησε ότι τα χαλίκια αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα σε κάποιον άλλο οδηγό, ιδιαίτερα σε όσους κινούνται με μηχανή, ποδήλατο ή πατίνι, οχήματα που είναι πιο ευάλωτα σε τέτοιου είδους κινδύνους στο οδόστρωμα.

Η επιστροφή για τον καθαρισμό

Μετά τη διαπίστωση του κινδύνου, ο Σταύρος επέστρεψε στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται κοντά στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί, πήρε μια σκούπα και βγήκε ξανά στον δρόμο, αποφασισμένος να αντιμετωπίσει μόνος του το πρόβλημα.

Μόνος του, άρχισε να καθαρίζει σχολαστικά τόσο τη μεταλλική γέφυρα όσο και το οδόστρωμα στην επικίνδυνη στροφή. Απομάκρυνε όλα τα χαλίκια που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς, επιδεικνύοντας μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και αίσθημα ευθύνης.

Το πρόσφατο ατύχημα του νεαρού

Η πράξη του Σταύρου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο ίδιος δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητά του. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο νεαρός είχε ένα σοβαρό ατύχημα, ενώ κατέβαινε προς το Αργοστόλι με το πατίνι του.

Σύμφωνα με την αφήγηση του περιστατικού, ο Σταύρος συγκρούστηκε με άλογο. Το ατύχημα ήταν τόσο σοβαρό που χρειάστηκε να διακομιστεί εσπευσμένα στην Αθήνα για νοσηλεία. Σήμερα, βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης και αναμένει την επανεξέτασή του από τους γιατρούς, γεγονός που καθιστά την πράξη του καθαρισμού του δρόμου ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Μήνυμα πολιτισμού και ανθρωπιάς

Παρ’ όλα αυτά, όταν αντιλήφθηκε έναν κίνδυνο στον δρόμο, ο Σταύρος Καππάτος δεν σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του και τη δική του ανάρρωση. Η εικόνα του νεαρού να κρατά τη σκούπα και να καθαρίζει τον δρόμο έγινε αφορμή για να σταλεί ένα διαφορετικό μήνυμα στην τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό υπογραμμίζει ότι η ευαισθησία, η υπευθυνότητα και η σκέψη για τον συνάνθρωπο μπορούν να εκφραστούν μέσα από μια απλή, καθημερινή πράξη. Ο άνθρωπος που κατέγραψε το περιστατικό εξέφρασε τη συγκίνησή του για την πράξη του Σταύρου, δηλώνοντας: «Όσο υπάρχουν τέτοια παιδιά, υπάρχει ελπίδα». Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα μικρό μάθημα πολιτισμού και ανθρωπιάς, το οποίο δόθηκε όχι με λόγια, αλλά με μια σκούπα στο χέρι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta