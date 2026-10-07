Φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στον Μαραθώνα – εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σε αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή του Μαραθώνα. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε δύο αποθηκευτικούς χώρους που περιείχαν εύφλεκτα υλικά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο πυκνός και έντονος καπνός ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση και από πολλές περιοχές, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η τοποθεσία της πυρκαγιάς και τα υλικά που κάηκαν

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στη Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, στην περιοχή Κοτρώνι του Μαραθώνα Αττικής. Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο αποθήκες που βρίσκονται μέσα στην εγκατάσταση του ελικοδρομίου της βάσης. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι στους χώρους αυτούς καίγονταν πλαστικά υλικά, καθώς και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή ενός ιδιαίτερα πυκνού και έντονου καπνού, ο οποίος έγινε ορατός από αρκετές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι αποθήκες φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν καεί ολοσχερώς, λόγω της φύσης των υλικών που περιείχαν.

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες συνέδραμαν στις επίγειες προσπάθειες κατάσβεσης. Παράλληλα, εθελοντές προσέφεραν τη βοήθειά τους στο έργο της πυρόσβεσης.

Επιπλέον, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, ζητήθηκαν και έφτασαν ενισχύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Μάκρης, του Νέου Βουτζά, καθώς και από την Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου. Δυνάμεις από το Μαρκόπουλο κλήθηκαν επίσης να συνδράμουν. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες οχήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από αέρος, κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, το οποίο σηκώθηκε για να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παραμένει άγνωστο εάν τελικά επιχείρησε ενεργά στην περιοχή.

Διασφάλιση της περιοχής και απουσία κινδύνων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις πυροσβεστικές αρχές, εντός των αποθηκών που επλήγησαν από την πυρκαγιά δεν υπήρχαν πυρομαχικά. Αυτό το στοιχείο ήταν καθοριστικό για την αποτροπή μιας πιθανώς σοβαρότερης εξέλιξης του συμβάντος, δεδομένου ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί στο παρακείμενο δάσος ή σε άλλες εγκαταστάσεις της Βάσης του Πολεμικού Ναυτικού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν την εστία. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στις αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει να εξετάσει όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Κοτρώνι του Μαραθώνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos