Η υπόθεση Καμπούρη και οι δηλώσεις των δικηγόρων του

Ο Φίλιππος Καμπούρης οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, συνοδευόμενος από έξι ακόμη συγκατηγορούμενούς του, στο πλαίσιο της υπόθεσης που τον αφορά. Κατά τη διαδικασία, του χορηγήθηκε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Κυριακή. Η πλευρά του, δια των δικηγόρων του, υποστηρίζει μετ' επιτάσεως ότι η υπόθεση σχετίζεται αποκλειστικά με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι με κατηγορίες απάτης. Μάλιστα, γίνεται λόγος για «πρωτοφανή εργαλειοποίηση για πολιτικούς λόγους» από την υπεράσπιση.

Οι ισχυρισμοί για οφειλές στον ΕΦΚΑ και η θέση της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, κ. Γλύκας, ανέπτυξε εκτενώς την υπερασπιστική γραμμή του εντολέα του, τονίζοντας πως η ουσία της υπόθεσης εστιάζει σε ζητήματα οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γλύκα, η υπόθεση δεν αφορά σε πράξεις απάτης, όπως ενδεχομένως να έχει αρχικά παρουσιαστεί ή να έχει διαδοθεί.

Ο κ. Γλύκας υποστήριξε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η συγκεκριμένη νομική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται ο κ. Καμπούρης, αποτελεί «πρωτοφανή εργαλειοποίηση για πολιτικούς λόγους». Αυτή η δήλωση από την πλευρά της υπεράσπισης υπογραμμίζει την πεποίθησή τους ότι η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις και κίνητρα που εκφεύγουν του καθαρά νομικού της πλαισίου, εστιάζοντας σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Η καταγγελία και η σύνδεσή της με πολιτικό πρόσωπο

Στο πλαίσιο των δηλώσεων που πραγματοποίησε, ο δικηγόρος κ. Γλύκας παρείχε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της καταγγελίας η οποία οδήγησε στην εξέλιξη της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η αρχική καταγγελία προήλθε από μία γυναίκα, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά της.

Ο κ. Γλύκας πρόσθεσε, διευκρινίζοντας, ότι η εν λόγω γυναίκα, η οποία υπέβαλε την καταγγελία, φέρεται να συνδέεται με ένα πολιτικό πρόσωπο. Αυτή η πληροφορία, όπως παρουσιάστηκε από την πλευρά της υπεράσπισης, ενισχύει περαιτέρω τον ισχυρισμό τους περί πολιτικής εργαλειοποίησης της υπόθεσης, υποδηλώνοντας πιθανές διασυνδέσεις πίσω από τις νομικές ενέργειες.

Η δήλωση του Φίλιππου Καμπούρη κατά τη μεταγωγή

Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του προς τα δικαστήρια της Ευελπίδων, προέβη σε δημόσια δήλωση ενώπιον των δημοσιογράφων και των παρευρισκομένων. Ο κ. Καμπούρης δήλωσε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι θεωρεί τον εαυτό του «αθώο» για όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πέρα από τη δήλωση της αθωότητάς του, ο Φίλιππος Καμπούρης έκανε επίσης λόγο για «σκευωρία». Με αυτή την αναφορά, ο κ. Καμπούρης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η υπόθεση που έχει κινηθεί εναντίον του δεν είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, αλλά έχει στηθεί με δόλο και εξυπηρετεί άλλους, πιθανώς κρυφούς, σκοπούς.

Οι θέσεις και οι αναμονές της υπεράσπισης από τον Απόστολο Λύτρα

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος επίσης εκπροσωπεί τον Φίλιππο Καμπούρη, δήλωσε ότι η υπερασπιστική ομάδα αναμένει την παραλαβή των αντιγράφων της δικογραφίας. Η πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, καθώς και στα κατηγορητήρια, κρίνεται απαραίτητη για την ενδελεχή μελέτη της υπόθεσης και την αποτελεσματική προετοιμασία της υπεράσπισης.

Ο κ. Λύτρας επανέλαβε και ενίσχυσε την κεντρική θέση της υπεράσπισης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη διάκριση που θέλει να κάνει η υπεράσπιση μεταξύ μιας υπόθεσης οφειλών και μιας υπόθεσης απάτης, επιμένοντας ότι η παρούσα περίπτωση εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία.

Σχετικά με τις κατηγορίες που αφορούν την πιθανή εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, ο Απόστολος Λύτρας τόνισε την ανάγκη για προσεκτική εξέταση των πραγματικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία του να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο ρόλος και η συμμετοχή που είχε κάθε εμπλεκόμενος στην υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα και η έκταση των κατηγοριών αυτών.

Με πληροφορίες από: Reader