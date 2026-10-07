Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, μαζί με τη σύζυγό του και άλλα εννέα άτομα, θα περάσουν την Κυριακή το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες ποινικές διώξεις. Οι κατηγορίες αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μεταξύ των οποίων και η απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου. Το ζευγάρι και οι συγκατηγορούμενοί τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, ενώ αναζητείται και ένα δωδέκατο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες και η ζημιά στο Δημόσιο

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η ομάδα των 11 κατηγορείται για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013. Οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για ένα «colpo grosso» που είχε στηθεί, προκαλώντας ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο της τάξεως των 5.352.556,57 ευρώ.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 1.759.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να μην κατέθετε ασφαλιστικές εισφορές και να δημιουργούσε εκατομμύρια χρεών προς την εφορία.

Η «μέθοδος» και το δίκτυο εταιρειών

Η δράση του κυκλώματος, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, περιελάμβανε την ίδρυση της πρώτης εταιρείας το 2013, ακολουθούμενη από άλλες 28 μέσα στα επόμενα 12 χρόνια, φτάνοντας συνολικά τις 29 εταιρείες. Όταν τα αρχηγικά μέλη θεωρούσαν ότι μία εταιρεία είχε εκπληρώσει τον επιθυμητό στόχο της, τότε της έβαζαν «λουκέτο» για να αποφύγουν εκκρεμότητες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρεται να «στρατολόγησαν» δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωπους». Από τις 29 εταιρείες, οι 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό λογαριασμό, ενώ οι 14 είχαν κοινή έδρα. Εφαρμοζόταν επίσης η «μέθοδος» με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, όπου κάποια άτομα δηλώνονταν σε περισσότερες από μία εταιρείες, χωρίς ωστόσο να καταβάλλονται ποτέ οι ασφαλιστικές εισφορές.

Οικονομικά δεδομένα και συναλλαγές

Από το 2021 έως και τα τέλη του 2025, δηλώθηκαν ως έσοδα 2.184.228 ευρώ, ενώ τα έξοδα των εταιρειών ανήλθαν στα 2.250.794 ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, κόπηκαν τιμολόγια ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αναλήψεις του ζευγαριού από τους λογαριασμούς τους κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας ανήλθαν στο ποσό των 2.218.406 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις 29 εταιρείες που εμφανίζονται στη δικογραφία, υπάρχει και το όνομα του ΛΑΟΣ, στο οποίο φαίνεται να υπήρχαν χρηματικές συναλλαγές.

Η υπερασπιστική γραμμή

Ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, Απόστολος Λύτρας, μαζί με τον συνάδελφό του Γιάννη Γλύκα, απέρριψαν τις κατηγορίες περί απάτης. Ο κ. Λύτρας έκανε λόγο για απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις πολλών άλλων Ελλήνων, και δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία της απάτης.

Ο κ. Λύτρας εξήγησε πως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Καμπούρη, σε ορισμένες εταιρείες εργαζόταν ως υπάλληλος, σε άλλες συμμετείχε ως αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα από την οποία προέκυψαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Αναφορικά με την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορος υποστήριξε ότι τέτοιες κατηγορίες συχνά καταρρίπτονται ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς η εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με τον αριθμό των προσώπων.

Ο κ. Καμπούρης, κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ το πρωί της Τετάρτης, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος» και έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του. Ο κ. Γλύκας από την πλευρά του ανέφερε πως πρόκειται για μια «πρωτοφανή εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί μέσω των Αρχών».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos