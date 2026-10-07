Η σατιρική εκδήλωση στο Facebook για τους εργοδότες και οι αντιδράσεις στις δηλώσεις της Ελεονώρας Μελέτη

Χιλιάδες χρήστες του Facebook δημιούργησαν μια σατιρική εκδήλωση, με τίτλο «24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων», ως άμεση απάντηση σε δηλώσεις της ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρας Μελέτη. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην Εκάλη και έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού χρηστών, φτάνοντας τους 6,6 χιλιάδες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σατιρικό γεγονός που δημιουργήθηκε με αφορμή την έντονη συζήτηση που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις της ευρωβουλεύτριας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση

Η αφορμή για το εκτεταμένο διαδικτυακό τρολάρισμα ήταν η τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που αφορούσε την προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας τους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η ευρωβουλεύτρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πλευρά των εργοδοτών. Έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ρωτώντας «πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους», μια αναφορά που κέντρισε το ενδιαφέρον και προκάλεσε συζητήσεις.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η κύρια θεματική της συζήτησης στο Κοινοβούλιο επικεντρωνόταν στην προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων. Επίσης, η συζήτηση εστίαζε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας τους, με την αναφορά στους εργοδότες να θεωρείται από πολλούς εκτός του πλαισίου.

Αντιδράσεις από Έλληνες ευρωβουλευτές

Μετά την παρέμβαση της Ελεονώρας Μελέτη, υπήρξαν άμεσες αντιδράσεις και από άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις επί του θέματος. Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την προστασία των εργαζομένων και τον ρόλο των εργοδοτών.

Η ευρωβουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Μαρία Ζαχαρία, σχολίασε την αναφορά στους εργοδότες, θέτοντας με έμφαση το ερώτημα «Αλήθεια τώρα;». Η κ. Ζαχαρία υποστήριξε με σαφήνεια την ανάγκη για τη θέσπιση δεσμευτικών ευρωπαϊκών κανόνων, οι οποίοι θα έχουν ως στόχο την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, χαρακτήρισε την αναφορά στους εργοδότες ως «υπέρβαση» των ορίων της συζήτησης. Ο κ. Αρβανίτης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης των δικαιωμάτων τους.

Η σατιρική εκδήλωση στο Facebook

Ως απάντηση στις δηλώσεις αυτές και την ευρύτερη συζήτηση που προέκυψε, χρήστες του Facebook προχώρησαν στη δημιουργία της σατιρικής εκδήλωσης. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων», υποδηλώνοντας τον σατιρικό της χαρακτήρα.

Η περιγραφή της εκδήλωσης καθιστά σαφές ότι πρόκειται για ένα σατιρικό event, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την έντονη συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις της ευρωβουλεύτριας. Το γεγονός αυτό έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον 6,6 χιλιάδων χρηστών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής ή ενδιαφέρον.

Οι διοργανωτές της διαδικτυακής αυτής εκδήλωσης έχουν δώσει και συγκεκριμένες, χιουμοριστικές οδηγίες στους υποψήφιους συμμετέχοντες. Αυτές οι οδηγίες αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ενδεδυμένοι ευπρεπώς. Απαγορεύονται δημότες Δυτικών Προαστίων. Φέρτε το δικό σας Aperol». Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με τόπο διεξαγωγής την Εκάλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta