Επίθεση με φαλτσέτα στη Χαλκίδα: 37χρονη έκοψε τα μαλλιά της συντρόφου του πρώην συζύγου της

Ένα απίστευτο περιστατικό ερωτικής αντιζηλίας έλαβε χώρα στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, το βράδυ της Τρίτης. Μια 37χρονη γυναίκα επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην συζύγου της, προκαλώντας της τραύματα και κόβοντας μέρος των μαλλιών της. Η δράστιδα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η αρχή της επίθεσης στη Χαλκίδα

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 21:30 το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου του 2026, στην πόλη της Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 37χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αλβανία, προσέγγισε το σπίτι της 23χρονης συντρόφου του πρώην συζύγου της. Εκεί, οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν έντονα για προσωπικές διαφορές, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Ο διαπληκτισμός οδήγησε σε σωματική αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας η 37χρονη φέρεται να επιτέθηκε στην 23χρονη, η οποία κατάγεται από τη Ρουμανία, κρατώντας μια φαλτσέτα. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 23χρονης στα δάκτυλα του αριστερού της χεριού, προκαλώντας της άμεσο πόνο και αιμορραγία.

Η βίαιη πράξη και η κλοπή

Η επίθεση δεν σταμάτησε στον αρχικό τραυματισμό των δακτύλων. Η 37χρονη συνέχισε τη βίαιη συμπεριφορά της, προκαλώντας στην 23χρονη τραύμα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια, την τράβηξε από τα μαλλιά με δύναμη και, αφού της χτύπησε το κεφάλι επανειλημμένα στο πάτωμα, προχώρησε σε μια ακόμα πιο ακραία πράξη.

Χρησιμοποιώντας τη φαλτσέτα που κρατούσε, η δράστιδα έκοψε ένα μέρος των μαλλιών της 23χρονης, ολοκληρώνοντας την επίθεση με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Κατά την αποχώρησή της από τον χώρο του περιστατικού, η 37χρονη άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, προσθέτοντας την πράξη της κλοπής στην ήδη σοβαρή επίθεση.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και νοσηλεία

Μετά την επίθεση, η 23χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που υπέστη. Οι γιατροί φρόντισαν τα τραύματα στα δάκτυλα του αριστερού της χεριού, καθώς και το τραύμα στο κεφάλι της, ενώ της δόθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικές αρχές της Ασφάλειας Χαλκίδας κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την καταγγελία του περιστατικού. Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, η 37χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής της, στην κατοχή της βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο που είχε αρπάξει από το θύμα της, επιβεβαιώνοντας έτσι την πράξη της κλοπής.

Η πορεία στη δικαιοσύνη

Η 37χρονη δράστιδα οδηγήθηκε την επόμενη ημέρα, στις 7 Οκτωβρίου του 2026, ενώπιον του Εισαγγελέα Χαλκίδας. Εκεί, της δόθηκε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή για τις κατηγορίες που την βαραίνουν. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Το περιστατικό αυτό, που χαρακτηρίζεται από ερωτική αντιζηλία, έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Χαλκίδας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία της 37χρονης γυναίκας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit