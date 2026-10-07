Οι τραγουδιστές Κελεκίδου, Ζαζόπουλος, Καψάλης και Βολάνης κατέθεσαν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα Καμπούρη

Τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, ο Γιάννης Καψάλης και ο Σώτης Βολάνης, κλήθηκαν και κατέθεσαν ως μάρτυρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Οι καταθέσεις τους εντάσσονται στο πλαίσιο της υπόθεσης του κυκλώματος απάτης, στο οποίο φέρεται να πρωταγωνιστεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η υπόθεση αφορά μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να ζημίωσε τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο μέσω εικονικών εταιρειών.

Οι καταθέσεις των καλλιτεχνών στη ΓΑΔΑ

Οι γνωστοί καλλιτέχνες, που δραστηριοποιούνται στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, κλήθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία. Σκοπός των κλήσεων ήταν να επιβεβαιώσουν εάν ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν το πρόσωπο που διαχειριζόταν τις οικονομικές συμφωνίες σε νυχτερινό κέντρο, όπου οι ίδιοι εργάζονταν. Η μαρτυρία τους θεωρείται σημαντική για τη διαλεύκανση πτυχών της υπόθεσης, καθώς αφορά άμεσα τη δράση του φερόμενου πρωταγωνιστή.

Η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε στις κλήσεις των τεσσάρων τραγουδιστών, αναζητώντας στοιχεία που θα ενισχύσουν την έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες του κυκλώματος. Η διαδικασία των καταθέσεων πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου οι καλλιτέχνες προσήλθαν για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στις αρχές.

Οι διώξεις και οι κατηγορίες

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Η δίωξη αφορά την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές εταιρείες, προκαλώντας σημαντική ζημία σε κρατικούς φορείς.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, την ένταξη και τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, τους αποδίδεται απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με το ποσό της ζημίας να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, πράξη που φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στις κατηγορίες συγκαταλέγονται επίσης η συνέργεια σε απάτη, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Η πορεία της υπόθεσης και οι εμπλεκόμενοι

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπως προβλέπει η διαδικασία. Νωρίτερα, οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης είχαν οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στις εγκαταστάσεις της Ευελπίδων, για τις πρώτες ενέργειες.

Μεταξύ των οκτώ κατηγορουμένων που συνελήφθησαν, βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται ηγετικός ρόλος εντός του κυκλώματος, υποδεικνύοντας την κεντρική τους εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες.

Το ύψος της ζημίας σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία σε κρατικούς φορείς. Ειδικότερα, η ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΦΚΑ υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύριο ευρώ, ποσό που προέκυψε από τις παράνομες ενέργειες του κυκλώματος.

Η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, εκτιμάται ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ποσά καταδεικνύουν το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων από τη δράση του κυκλώματος, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis