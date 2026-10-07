«Φρένο» στις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη μέχρι την άνοιξη

Οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης αναστέλλονται μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας των ζημιών που έχουν προκληθεί σε σπίτια της περιοχής από τη διάνοιξη της σήραγγας. Το έργο έχει ήδη σταματήσει από τον Μάιο, με την παρούσα κατάσταση να οδηγεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ζημιές σε κατοικίες και αναστολή εργασιών

Η αναστολή των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη είναι γεγονός, καθώς οι βλάβες που έχουν υποστεί 14 σπίτια της περιοχής κρίθηκαν σημαντικές. Οι εργασίες έχουν παγώσει από τον Μάιο και, με την παράταση μέχρι την άνοιξη, δεν αποκλείεται να συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος που το έργο θα παραμένει στον «πάγο».

Η κατάσταση αυτή προκαλεί περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα ήδη απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Οι ζημιές απαιτούν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στα πληγέντα ακίνητα, κάτι που καθιστά αδύνατη την άμεση επανέναρξη των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας.

Η αιτία των βλαβών και οι επιπτώσεις

Οι ζημιές στα σπίτια της Κυψέλης αποδίδονται σε αστοχία στις εκτιμήσεις για τη σαθρότητα του εδάφους κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της σήραγγας. Αυτή η αστοχία οδήγησε σε καθιζήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους προκάλεσαν βλάβες στη φέρουσα ικανότητα των κτιρίων.

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έχει παραλάβει τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για 14 κτίρια. Σκοπός των σχεδιαζόμενων εργασιών αποκατάστασης είναι η διασφάλιση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση πριν τη διέλευση του μετροπόντικα (TBM).

Οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., οι εκθέσεις του ΤΕΕ συνεκτιμούν την προϋφιστάμενη της διέλευσης του TBM φέρουσα ικανότητα των κτιρίων. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις και οι πρόσθετοι έλεγχοι, ανά περίπτωση, θα αποσκοπούν στη διασφάλιση αυτής της ικανότητας, αξιολογώντας τις καταγεγραμμένες βλάβες που οφείλονται στις καθιζήσεις.

Οι πραγματογνωμοσύνες αποτελούν ένα κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προετοιμασία των απαραίτητων εργασιών. Τα οριστικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων από τους εμπειρογνώμονες αναμένονται, προκειμένου να καθοριστεί το πλήρες εύρος των απαιτούμενων επεμβάσεων.

Καθυστερήσεις και στον σταθμό «Ευαγγελισμός»

Πέρα από τις καθυστερήσεις στην Κυψέλη, η γραμμή 4 αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμά της. Οι εργασίες για τη διασύνδεση με τον σταθμό «Ευαγγελισμός» έχουν επίσης παγώσει εδώ και τρία χρόνια. Αυτή η αναστολή οφείλεται σε αντιδράσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών καθυστερήσεων, τόσο στην Κυψέλη όσο και στον «Ευαγγελισμό», έχει ως αποτέλεσμα η γραμμή 4 να ξεφεύγει δραματικά από το αρχικό της χρονοδιάγραμμα. Το έργο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την επέκταση του δικτύου του μετρό, βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις.

Ο αριθμός των πληγέντων σπιτιών

Ενώ οι ενδιάμεσες εκθέσεις του ΤΕΕ αφορούν 14 κτίρια στην Κυψέλη, ο δικηγόρος των οικογενειών που υπέστησαν βλάβες από τις εργασίες για το μετρό αναφέρει ότι οι ζημιές φτάνουν τα 25 σπίτια. Αυτά τα σπίτια αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες.

Η τελική καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών είναι σε εξέλιξη, με τους εμπειρογνώμονες να αναμένεται να γνωστοποιήσουν τα οριστικά αποτελέσματα. Η διαφορά στον αριθμό των πληγέντων ακινήτων υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδελεχή έλεγχο και αποκατάσταση των βλαβών σε όλες τις επηρεαζόμενες κατοικίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki