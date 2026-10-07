Οι συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη των Τεμπών

Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την οικογένεια του 21χρονου φοιτητή Αναστάσιου Κουτσόπουλου από την Καρδίτσα να καταθέτει και να συγκλονίζει με την περιγραφή των όσων έζησαν τη μοιραία νύχτα. Οι γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή αναφέρθηκαν στις τελευταίες στιγμές με τον γιο τους, στην αγωνία τους μετά το συμβάν και στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Η τελευταία οικογενειακή στιγμή και η προαίσθηση

Ο Δημήτριος Κουτσόπουλος, πατέρας του Αναστάσιου, ξεκίνησε την κατάθεσή του περιγράφοντας μια ιδιαίτερη στιγμή λίγο πριν το δυστύχημα. Όπως ανέφερε, πριν από τις Αποκριές, ο γιος του, τον οποίο αποκαλούσε «Τασούλη», βρισκόταν στην Καρδίτσα και βοηθούσε στα οργώματα. Στις Αποκριές και την Καθαρά Δευτέρα, ο Αναστάσιος ζήτησε από την οικογένειά του να φάνε όλοι μαζί.

«Τον Τασούλη μου πριν από τις Αποκριές, τον είχα στην Καρδίτσα και βοήθαγε στα οργώματα. Στις Αποκριές μείναμε για τριήμερο και Καθαρά Δευτέρα είπε "θέλω να φάμε όλοι μαζί σαν οικογένειά", σαν να ήξερε ότι θα είναι η τελευταία μέρα», κατέθεσε ο κ. Κουτσόπουλος, μεταφέροντας το βαρύ κλίμα της απώλειας.

Η αγωνία στο σημείο της σύγκρουσης και στο νοσοκομείο

Ο πατέρας του Αναστάσιου συνέχισε την κατάθεσή του, αναφερόμενος στις δραματικές στιγμές που έζησε στα Τέμπη. Έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης μαζί με τη σύζυγό του λίγη ώρα μετά το συμβάν. Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν χαοτική, με καπνό και σκοτάδι να επικρατούν.

«Στα Τέμπη βλέπαμε δεξιά αριστερά παιδάκια, τους είχαν δώσει κουβέρτες. Ψάχναμε τον Τάσο. Είχε πολύ καπνό. Καπνό και σκοτάδι», περιέγραψε ο κ. Κουτσόπουλος. Η αγωνία κορυφώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου περίμεναν εναγωνίως να μάθουν νέα για τον γιο τους. Εκεί, όπως είπε, είδε ασθενοφόρα να μεταφέρουν τραυματίες, αλλά και μαύρες σακούλες, γεγονός που τον οδήγησε σε απόγνωση. «Πού είναι ο Τάσος, πού είναι ο Τάσος; Ψαχνόμασταν. Ήμασταν στα χαμένα. Περιμέναμε στο νοσοκομείο να μας πουν τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά, μέχρι τη στιγμή που έμαθε για την ταυτοποίηση του δείγματος DNA που είχε δώσει.

Το ερώτημα για τον θάνατο από τη φωτιά και το ηχητικό του 112

Ο Δημήτριος Κουτσόπουλος κατέθεσε πως ο γιος του επέζησε της σύγκρουσης των τρένων, αλλά απεβίωσε από τη φωτιά που ακολούθησε. Αυτό το σημείο αποτελεί κεντρικό ερώτημα για την οικογένεια, καθώς, όπως ανέφερε, αρχικά τους έλεγαν ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, αλλά τα στοιχεία ήταν διαφορετικά.

«Εγώ θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Ήταν ακαριαίος ο θάνατος μας έλεγαν. Αλλά δεν ήταν έτσι, τα στοιχεία ήταν διαφορετικά. Γιατί ο Τάσος ζούσε. Αν δεν υπήρχε η φωτιά ο Τάσος θα ζούσε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ζούσε. Τον πήραμε καμένο», δήλωσε ο πατέρας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ηχητικό του 112 που ενεργοποιήθηκε από το κινητό του Αναστάσιου μετά τη σύγκρουση, στο οποίο, όπως κατέθεσε, ακούγεται η φωνή του γιου του. «Μαθαίνουμε ότι το κινητό του Τάσου κάλεσε το 112... Λες και ήταν βαλτό αυτό το κινητό να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Η κατάθεση της μητέρας και το αίτημα για δικαιοσύνη

Στη συνέχεια, κατέθεσε η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, Βασιλική Κούλπα, η οποία επιβεβαίωσε την αναγνώριση της φωνής του γιου της στα ηχητικά αρχεία του 112. Η μητέρα εξέφρασε τον πόνο της για τον τρόπο που χάθηκε ο γιος της.

«Αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή την φωνή του Τάσου μόλις άκουσα τα ηχητικά. Ταλαιπωρήθηκε, το 'κάψαν ζωντανό», είπε η κ. Κούλπα. Τόνισε την επιθυμία της για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή δικαιοσύνης, χωρίς κενά και χωρίς παρεμβάσεις. «Την αλήθεια θέλω να μάθω και η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν, δεν πρέπει να έχει κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη από πολιτικούς», κατέληξε η μητέρα του Αναστάσιου.

Με πληροφορίες από: Reader