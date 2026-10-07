Σοβάς αποκολλήθηκε σε λύκειο της Λαμίας, τέσσερις μαθητές στο νοσοκομείο

Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, την ώρα που το μάθημα βρισκόταν σε εξέλιξη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας, όταν ένα μεγάλο τμήμα του σοβά έπεσε πάνω σε μαθητές που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Άμεσα μετά το συμβάν, τέσσερις μαθητές διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Η μεταφορά τους κρίθηκε αναγκαία για να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, παρόλο που από την πρώτη εικόνα δεν φάνηκε να έχουν υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό και η αντίδραση

Το πρωί της Τετάρτης, στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, ένα μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι μιας αίθουσας διδασκαλίας. Το συμβάν σημειώθηκε συγκεκριμένα κατά την τέταρτη διδακτική ώρα, την ώρα που οι μαθητές παρακολουθούσαν το μάθημά τους.

Ο σοβάς έπεσε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν στην αίθουσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο έφτασε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος προχώρησε στην εξέταση των παιδιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του γιατρού, κανένας από τους μαθητές δεν φαινόταν να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Η κατάσταση των μαθητών

Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν πως δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν τέσσερις μαθητές στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Η διακομιδή τους έγινε για προληπτικούς λόγους, ώστε να υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία τους.

Ο διευθυντής του σχολείου, Σταύρος Χαράλαμπος, ανέφερε ότι ο γιατρός του ΕΚΑΒ εξέτασε τα παιδιά επί τόπου. Ο κ. Χαράλαμπος επιβεβαίωσε ότι η διακομιδή στο νοσοκομείο έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους, καθώς η πρώτη εικόνα δεν έδειχνε σοβαρούς τραυματισμούς.

Άμεση κινητοποίηση αρχών

Μετά το περιστατικό, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Έργων και Παιδείας του Δήμου Λαμιέων. Η ενημέρωση είχε ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην αποκόλληση του σοβά.

Στο σχολείο έφτασε επίσης και εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. Ο εκπρόσωπος πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο της αίθουσας όπου συνέβη το περιστατικό, προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες και να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκτίμηση της κατάστασης.

Μέτρα ασφαλείας και αρχικές εκτιμήσεις

Ως άμεσο μέτρο ασφαλείας, η συγκεκριμένη αίθουσα στην οποία αποκολλήθηκε ο σοβάς παρέμεινε κλειστή. Το υπόλοιπο σχολικό συγκρότημα συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες αίθουσες, χωρίς να επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία για τους υπόλοιπους μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που έγιναν, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η αποκόλληση του σοβά να σχετίζεται με κάποια κακοτεχνία κατά την κατασκευή του κτιρίου. Αυτή η πιθανότητα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διενέργεια περαιτέρω ελέγχων

Παράλληλα με την αυτοψία στην αίθουσα του συμβάντος, ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων να πραγματοποιήσει έναν εκτεταμένο έλεγχο και σε άλλα σημεία του σχολικού συγκροτήματος. Ο έλεγχος αυτός κρίνεται απαραίτητος για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες αίθουσες ή χώρους του σχολείου.

Στόχος των περαιτέρω ελέγχων είναι να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Η διεξαγωγή ολοκληρωμένων ελέγχων θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του σχολείου στο σύνολό του.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki