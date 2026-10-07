Νέο πλήγμα για τον Τζορτζ Ράσελ: Ξεκινάει τελευταίος στο γκραν πρι Σιγκαπούρης

Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Τζορτζ Ράσελ, καθώς η εγκατάλειψή του στον αγώνα της Μαλαισίας θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εκκίνησή του στο επερχόμενο Γκραν Πρι της Formula 1, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης. Ο Βρετανός πιλότος θα αναγκαστεί να ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid, λόγω ποινής που του επιβλήθηκε.

Η ποινή και η αιτία της

Η Mercedes επιβεβαίωσε την αλλαγή στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου W17 του Τζορτζ Ράσελ, μια ενέργεια που επιφέρει ποινή στον Βρετανό οδηγό. Αυτή η απόφαση αποτελεί άμεση συνέπεια του προβλήματος που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγώνα στη Μαλαισία. Εκεί, ο Ράσελ βρισκόταν σε τροχιά βάθρου, πραγματοποιώντας έναν από τους καλύτερους αγώνες του στη Σεπάνγκ.

Η εγκατάλειψη του Ράσελ στη Μαλαισία προήλθε από πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του. Καθώς η Mercedes προχώρησε σε αλλαγές που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων για τη φετινή σεζόν, ο Βρετανός θα αναγκαστεί να εκκινήσει τον κυριακάτικο αγώνα από τις τελευταίες θέσεις του grid. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει έναν ακόμη βαθμό δυσκολίας σε ένα ήδη σημαντικό Σαββατοκύριακο για την ομάδα.

Η απογοήτευση του Τότο Βολφ

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική απόδοση του Ράσελ στον προηγούμενο αγώνα. Ο Βολφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Τζορτζ έχει την επιπλέον δυσκολία της ποινής για τη μονάδα ισχύος, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid την Κυριακή, μετά το πρόβλημα του κινητήρα στη Μαλαισία.»

Ο Τότο Βολφ συνέχισε, εκφράζοντας τη λύπη του: «Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οδήγησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και του αποτελέσματος για το οποίο άξιζε να παλέψει. Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα αποτελούν μέρος του αθλήματος και τώρα η προσοχή μας βρίσκεται στο να του δώσουμε το καλύτερο δυνατό μονοθέσιο και τις καλύτερες ευκαιρίες για να ανέβει μέσα στο grid.»

Τεχνικές προκλήσεις για τη Mercedes

Παράλληλα με την προσπάθεια του Ράσελ να περιορίσει τη ζημιά από την ποινή, η Mercedes έχει μπροστά της ένα κρίσιμο τεχνικό πρόγραμμα. Το μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο που παρουσίασε η ομάδα του Μπράκλεϊ στη Σεπάνγκ δεν απέδωσε την αναμενόμενη βελτίωση, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την απόδοσή του.

Για αυτόν τον λόγο, η Mercedes σκοπεύει να αξιοποιήσει το τριήμερο της Σιγκαπούρης για να πραγματοποιήσει άμεση σύγκριση ανάμεσα στην τελευταία αναβάθμιση και την προηγούμενη προδιαγραφή της W17. Η ομάδα καλείται να κατανοήσει γιατί η χαμηλότερη απόδοση οφειλόταν στα ίδια τα νέα εξαρτήματα ή στις ιδιαίτερες συνθήκες της Σεπάνγκ.

Ιστορικό προβλημάτων και μελλοντικές ανησυχίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα που η W17 του Ράσελ αντιμετώπισε πλήρη αστοχία κινητήρα. Η επανάληψη τέτοιων προβλημάτων δημιουργεί ανησυχίες για την αξιοπιστία του μονοθεσίου.

Το χειρότερο για τον Βρετανό είναι πως ενδέχεται να δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του και στον επόμενο αγώνα. Αυτό το σενάριο θα προκύψει εφόσον η Mercedes παρουσιάσει την αναβάθμιση ADUO στη μονάδα ισχύος της, προσθέτοντας περαιτέρω προκλήσεις στην πορεία του στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta