Τέμπη: «Ο γιος μου επέζησε της σύγκρουσης και κάηκε ζωντανός» – Συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των γονιών του 21χρονου Αναστασίου (Τάσου) Κουτσόπουλου. Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος και η Βασιλική Κούλπα περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του γιου τους, την αγωνιώδη αναζήτησή του μετά τη σύγκρουση και όσα πληροφορήθηκαν στη συνέχεια για τον θάνατό του.

Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας και τα ηχητικά αρχεία

Η μητέρα του 21χρονου, Βασιλική Κούλπα, κατέθεσε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, διακόπτοντας αρκετές φορές την αφήγησή της. Εστίασε ιδιαίτερα στα ηχητικά αρχεία που συνδέονται με το κινητό του γιου της και τα οποία, όπως δήλωσε, την έκαναν να αναγνωρίσει τη φωνή του. «Από τότε είπα θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να δικαιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βασιλική Κούλπα επέμεινε πως ο θάνατος του γιου της δεν ήταν ακαριαίος. «Μετά βγήκαν τα ηχητικά. Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ποια μάνα δεν θα αναγνώριζε τη φωνή του. Ξαναζούσα, δεύτερη φορά τον θάνατο του Τάσου, την τραγωδία. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό», κατέθεσε η ίδια, περιγράφοντας το μέγεθος του πόνου της.

Οι τελευταίες ώρες πριν το μοιραίο ταξίδι

Η Βασιλική Κούλπα μίλησε και για τον χαρακτήρα του γιου της, περιγράφοντάς τον ως ένα παιδί που βοηθούσε τους άλλους χωρίς να επιδιώκει να το γνωρίζουν. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες πριν από την αναχώρησή του για το ταξίδι με το τρένο.

Όπως κατέθεσε η μητέρα, ο Τάσος δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ταξιδέψει εκείνη την ημέρα. Η αναχώρησή του είχε μετατεθεί για την επόμενη, όμως τελικά άλλαξε το σχέδιό του. Η μητέρα του θυμήθηκε ακόμη τη συζήτησή τους για το καινούργιο κινητό που είχε αγοράσει ο 21χρονος.

Το νέο κινητό και η λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Ο Τάσος είχε αγοράσει ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο, το οποίο διέθετε λειτουργία που μπορούσε να πραγματοποιήσει κλήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Δεν ήταν να φύγει εκείνη την ημέρα ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούργιο κινητό του και μου το έδειχνε», ανέφερε η μητέρα.

Ο 21χρονος είχε πει στη μητέρα του: «Σε περίπτωση σύγκρουσης καλεί». Και συνέχισε: «Στέλνει ηχητικό, μου λέει». Η αντίδραση της μητέρας ήταν άμεση: «Τι λες παιδί μου. Μην το λες αυτό το πράγμα. Αν δεν ζεις εσύ δεν θέλω να ζω», δήλωσε η Βασιλική Κούλπα, ανακαλώντας τη συζήτηση.

Η τελευταία επικοινωνία και η αγωνιώδης αναζήτηση

Η τελευταία επικοινωνία μεταξύ μητέρας και γιου πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο Τάσος ενημέρωσε τη μητέρα του ότι το τρένο είχε καθυστέρηση και της είπε να κοιμηθεί, καθώς θα αργούσε να φτάσει στον προορισμό του. Λίγο αργότερα, όταν η μητέρα προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, το τηλέφωνό του ήταν κλειστό.

Η οικογένεια πληροφορήθηκε για τη σύγκρουση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο αδελφός του Τάσου τηλεφώνησε στη μητέρα τους και την ενημέρωσε ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί. Οι γονείς πήραν αμέσως το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προς τη Λάρισα.

Η εικόνα στο σημείο της τραγωδίας

Η Βασιλική Κούλπα περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε όταν έφτασε στην περιοχή της σύγκρουσης. Η προσπάθεια να εντοπίσει τον γιο της ανάμεσα στους τραυματίες και τα θύματα ήταν αγωνιώδης. «Κοιτούσα αριστερά - δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω-γύρω ήταν παιδιά έκλαιγαν», δήλωσε η μητέρα, μεταφέροντας την τραγική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta