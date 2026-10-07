Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το κύκλωμα απάτης που δρούσε σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου. Ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και επτά ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές. Η δράση τους περιελάμβανε την ίδρυση εικονικών εταιρειών και την υπεξαίρεση ποσών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος και οι εταιρείες-φαντάσματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες, όπως εστιατόρια και διαφημιστικές, τις οποίες στη συνέχεια έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή η πρακτική προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ, η οποία εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να υπεξαίρεσαν ποσά εκατομμυρίων από το ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιώντας εταιρείες «βιτρίνες» και ιδιοκτήτες που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η έρευνα των αρχών, ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, οδήγησε στο 2013, όταν και ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.

Συνολικά, διαπιστώθηκε η δημιουργία 25 νέων επιχειρήσεων, οι οποίες περιλάμβαναν νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Από αυτές τις επιχειρήσεις, έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, του οποίου αρχηγός είναι ο φερόμενος ως ιθύνων νους της οργάνωσης.

Ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη και των συνεργατών του

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν εντοπιστεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες-φαντάσματα, καθώς και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων. Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με οργανωμένο τρόπο, έχοντας διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής και από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Μαζί με τη σύζυγό του, έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη.

Στην οργάνωση συμμετείχαν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες, οι οποίοι στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους για να τους χρησιμοποιήσουν ως «αχυρανθρώπους». Αυτοί οι άνθρωποι άνοιγαν εικονικές εταιρείες στο όνομά τους. Μεταξύ αυτών ήταν ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, γνωστός με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας», η σύζυγός του, μία γυναίκα από τη Βουλγαρία, καθώς και ένας Ρουμάνος που αναζητείται από τις αρχές.

Η μέθοδος της απάτης και η ζημιά στο δημόσιο

Με τη συνδρομή λογιστών, οι εταιρείες-φαντάσματα αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου, εφαρμόζοντας μεθόδους εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. Σε καμία από αυτές τις εταιρείες δεν καταβάλλονταν οι απαραίτητες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά, αφήνοντας τις οφειλές απλήρωτες, και στη συνέχεια άνοιγαν νέες εταιρείες ακολουθώντας την ίδια λογική. Η ζημιά στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής, η συνολική ζημία στο Δημόσιο ανέρχεται σε ποσά εκατομμυρίων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr