Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Ζωγράφου: Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Ελληνική Αστυνομία, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99, στου Ζωγράφου. Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, τόσο εντός του διαμερίσματος όσο και σε κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 20:50, με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο να κάνουν λόγο για έκρηξη που πιθανότατα προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, όπως ένα γκαζάκι.

Το χρονικό της έκρηξης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η έκρηξη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ισχυρή, σημειώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99, στην περιοχή του Ζωγράφου. Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, καθώς η αρχική εικόνα από το σημείο παρέπεμπε σε ένα σοβαρό περιστατικό. Η ώρα της έκρηξης προσδιορίζεται γύρω στις 20:50 το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς στο σημείο του συμβάντος, έδειξαν ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκληθεί από κάποια οικιακή συσκευή. Ειδικότερα, αναφέρθηκε η πιθανότητα να οφείλεται σε γκαζάκι, αν και τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Η ισχύς της έκρηξης είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές όχι μόνο στο εσωτερικό του διαμερίσματος, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Μετά τη σήμανση του συναγερμού, στο σημείο της έκρηξης κλήθηκε και μετέβη άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οι ειδικοί πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ενδελεχή έλεγχο στον χώρο του διαμερίσματος και της ευρύτερης πολυκατοικίας. Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο που να παρέπεμπε σε εκρηκτικό ή εμπρηστικό μηχανισμό, καθώς τέτοια περιστατικά απαιτούν εξονυχιστική διερεύνηση για την ασφάλεια των πολιτών.

Από την έρευνα των πυροτεχνουργών του ΤΕΕΜ, δεν προέκυψε κάτι ύποπτο. Συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού ή εμπρηστικού μηχανισμού, γεγονός που απέκλεισε την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας με τη χρήση τέτοιων μέσων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, την προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συνεχίζει την έρευνα.

Οι μεταφορές στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος ή στην άμεση γειτνίαση μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1993, και μία γυναίκα, γεννημένη το 2002. Η μεταφορά τους κρίθηκε απαραίτητη από τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία, ώστε να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να διασφαλιστεί πλήρως η κατάσταση της υγείας τους μετά το συμβάν, παρά το γεγονός ότι η μεταφορά τους έγινε για προληπτικούς λόγους.

Η εν εξελίξει έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση των ακριβών αιτίων που προκάλεσαν την έκρηξη στο διαμέρισμα του Ζωγράφου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι εξετάζουν με προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα σχετικά με το τι οδήγησε στο περιστατικό. Η προανάκριση επικεντρώνεται στην ανάλυση των συνθηκών και των παραγόντων που οδήγησαν στην έκρηξη, λαμβάνοντας υπόψη και τις αρχικές εκτιμήσεις περί οικιακής συσκευής.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis