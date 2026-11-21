Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα τον μέχρι πρότινος αήττητο Πανιώνιο με 3-0 σετ, δείχνοντας αντίδραση μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν των «κυανέρυθρων» με 25-17, 25-19 και 25-18, ανεβαίνοντας στην τετράδα της βαθμολογίας. Ο Πανιώνιος, από την πλευρά του, γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, παραμένοντας στην 3η θέση.

Η κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» και η εξέλιξη των σετ

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν πλήρως στον αγώνα, ιδιαίτερα στο σερβίς, όπου σημείωσαν συνολικά 11 άσους. Αυτοί οι άσοι αποδείχθηκαν καθοριστικοί, καθώς βοήθησαν τον Ολυμπιακό να δημιουργήσει σερί πόντων και στα τρία σετ, οδηγώντας στην άνετη επικράτηση με 3-0.

Τα σετ έληξαν με 25-17, 25-19 και 25-18 υπέρ του Ολυμπιακού, αντικατοπτρίζοντας την ανωτερότητα που επέδειξαν οι παίκτες του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στο γήπεδο. Η ομάδα έδειξε αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Βαθμολογική άνοδος και η πρώτη ήττα του Πανιωνίου

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε χάσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στις προηγούμενες αγωνιστικές, κατάφερε να ανακάμψει και να ανέβει στην τετράδα της βαθμολογίας. Έχει πλέον ένα ματς παραπάνω από τον Φοίνικα και τον ΟΦΗ, διατηρώντας τις ελπίδες του για τις υψηλές θέσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος, ο οποίος μετρούσε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Παρά την ήττα, η ομάδα της Νέας Σμύρνης παραμένει στην 3η θέση της βαθμολογίας. Την ερχόμενη αγωνιστική, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου σε ένα ντέρμπι που χαρακτηρίζεται ως αγώνας τετράδας.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Χέινς

Ο Αμερικανός διαγώνιος του Ολυμπιακού, Χέινς, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο Χέινς σημείωσε συνολικά 21 πόντους, εκ των οποίων οι 7 προήλθαν από άσους, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» στο σερβίς.

Η συμβολή του Χέινς ήταν καθοριστική για την επίτευξη της άνετης νίκης, καθώς οι άσοι του συνέβαλαν στην ψυχολογική και βαθμολογική υπεροχή του Ολυμπιακού σε κρίσιμα σημεία των σετ. Η αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, με 13/22 επ., και το ένα μπλοκ του συμπλήρωσαν την εντυπωσιακή του παρουσία.

Αναλυτικά οι πόντοι και οι συνθέσεις των ομάδων

Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 11 άσους, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων. Αντίστοιχα, οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσους, 29 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Για τον Ολυμπιακό, υπό την καθοδήγηση του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, αγωνίστηκαν οι: Ατανάσοφ 8 (6/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 89% υπ. – 78% άριστες), Πιτακούδης 10 (5/8 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σπένσερ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Μπαρανόβιτς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Χέινς 21 (13/22 επ., 7 άσοι, 1 μπλοκ), Ράπτης 13 (8/17 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ, 28% υπ. – 6% άριστες). Ως λίμπερο αγωνίστηκε ο Τζιάβρας (50% υπ. – 20% άριστες), ενώ συμμετείχαν επίσης οι Χασμπάλα, Κωτσάκης 1 (1/3 επ.), Βαϊόπουλος, Κωνσταντινίδης και Περδικέας.

Για τον Πανιώνιο, με προπονητή τον Νέβεν Μαϊστόροβιτς, αγωνίστηκαν οι: Πετρέας 1 (1/6 επ.), Τοντόροβιτς 1 (1 μπλοκ), Νανόπουλος 8 (6/13 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 58% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (13/28 επ.), Χαγκπαράστ 5 (5/12 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Λινάρδος 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ). Ως λίμπερο αγωνίστηκαν οι Τακαχάσι (33% υπ. – 33% άριστες) και Σωνάκης (38% υπ. – 25% άριστες), ενώ συμμετείχαν επίσης οι Μιγιαΐλοβιτς (0/2 επ., 40% υπ. – 20% άριστες), Δρογκάρης και Μπαρμπούνης 3 (2/4 επ., 1 άσος).

Άλλα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, διεξήχθη και η αναμέτρηση μεταξύ Φλοίσβου και Παναθηναϊκού, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 3-2 σετ. Τα σετ του αγώνα ήταν 25-17, 20-25, 25-19, 27-29 και 12-15.

Με πληροφορίες από: Gazzetta