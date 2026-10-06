Φίλιππος Καμπούρης: Σύλληψη για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και γνωστός παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς φέρεται να αποτελεί αρχηγικό μέλος οργάνωσης που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και η σύζυγός του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά στον ΕΦΚΑ που ανέρχεται τουλάχιστον στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η σύλληψη για απάτη στον e-ΕΦΚΑ

Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησε στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος φέρεται να κατείχε ηγετικό ρόλο σε μια οργάνωση που κατηγορείται για συστηματική εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ. Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε και στη σύλληψη της συζύγου του, καθώς οι έρευνες αποκάλυψαν τη φερόμενη δράση της οργάνωσης.

Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η εγκληματική αυτή οργάνωση φέρεται να έχει «φεσώσει» τον e-ΕΦΚΑ με ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ και της συζύγου του αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση αυτή.

Η πορεία του στα τηλεοπτικά δρώμενα

Ο Φίλιππος Καμπούρης, γεννημένος το 1981, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, παρουσιάζοντας διάφορες εκπομπές που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό. Η τηλεοπτική του παρουσία ξεκίνησε σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια.

Μεταξύ των εκπομπών που έχει παρουσιάσει συγκαταλέγονται οι «Made in Greece» και «Δεν ήξερες δεν ρώταγες» στο Extra 3, όπου απέκτησε αναγνωρισιμότητα. Επίσης, υπήρξε παρουσιαστής του «TV Hello» στο Alter και αργότερα της εκπομπής «Στη φόρα» στο ΑΡΤ, διατηρώντας ενεργή τη συμμετοχή του στα μέσα ενημέρωσης.

Η πολιτική του δράση και οι εκλογικές αναμετρήσεις

Παράλληλα με την τηλεοπτική του καριέρα, ο Φίλιππος Καμπούρης ανέπτυξε και έντονη πολιτική δράση. Τον Δεκέμβριο του 2023, οι πολιτικές του προσπάθειες κορυφώθηκαν με την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ., αναλαμβάνοντας την ηγεσία του ιστορικού κόμματος.

Πριν από την προεδρία του ΛΑΟΣ, είχε συμμετάσχει ενεργά σε εκλογικές αναμετρήσεις. Είχε πολιτευτεί ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της «Ελληνικής Λύσης». Επιπλέον, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, διεκδίκησε τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής ως επικεφαλής του συνδυασμού «Μάχη για την Αττική», μέσω του οποίου κατάφερε να εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος, ενισχύοντας την παρουσία του στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Προσωπικές στιγμές και δικαστικές υποθέσεις

Η ζωή του Φίλιππου Καμπούρη σημαδεύτηκε από μια σειρά προσωπικών δυσκολιών και απωλειών. Το 2020, αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς νοσηλεύτηκε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η χρονιά του 2023 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς βίωσε την απώλεια της αδελφής του, Τζίνας Ντρούλις, η οποία έφυγε από τη ζωή λόγω καρκίνου. Οι απώλειες αυτές προστέθηκαν στον θάνατο του πατέρα του και της μητέρας του, οι οποίοι είχαν φύγει από τη ζωή σε διάστημα μόλις 15 μηνών, προκαλώντας του μεγάλη θλίψη.

Στο πλαίσιο των δικαστικών υποθέσεων, το 2023, ο κ. Καμπούρης είχε καταθέσει μήνυση κατά του Πέτρου Τασόπουλου για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σε δηλώσεις του τότε, είχε τονίσει: «Ο συγκεκριμένος έθιξε με τον πλέον προσβλητικό τρόπο τη θρησκευτική μου συνείδηση και την ελευθερία της πίστης. Ενώ ο ίδιος δε σεβάστηκε ούτε το δικό μου πρόβλημα υγείας ούτε της αδερφής μου αλλά ούτε και τον χαμό των δυο μου γονιών μέσα σε εφτά μήνες που έφυγαν και οι δυο απ’ τη ζωή. Για αυτό τον λόγο λοιπόν ζητώ άμεσα την ποινική του δίωξη».

Δηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις

Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και με ορισμένες δηλώσεις του που προκάλεσαν εκτεταμένες συζητήσεις και σχόλια. Μία από αυτές αφορούσε την υποστήριξή του ότι το χέρι του είχε γίνει μαγνήτης μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του, είχε εμφανιστεί δημόσια με ένα ψαλίδι κολλημένο στο μπράτσο του, γεγονός που είχε γίνει αντικείμενο ευρείας αναφοράς.

Με πληροφορίες από: Reader