Έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Νέες πληροφορίες για αναισθητικές ουσίες

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η ανίχνευση δύο κατασταλτικών ουσιών στον οργανισμό του προκαλεί ένα νέο ντόμινο εξελίξεων. Τα στοιχεία αυτά ρίχνουν περισσότερο φως στις τελευταίες ώρες του καλλιτέχνη και θέτουν ερωτήματα για τις πρακτικές του ιατρείου που λειτουργούσε για χρόνια στο Κολωνάκι.

Ανίχνευση δύο αναισθητικών ουσιών

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, εκτός από την προποφόλη, ανιχνεύτηκε και δεύτερη αναισθητική ουσία στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη: η μιδαζολάμη, η οποία αποτελεί μια ισχυρή βενζοδιαζεπίνη. Η ανίχνευση αυτών των δύο ουσιών αποτελεί κεντρικό σημείο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Η γιατρός της οδού Καρνεάδου φέρεται να χορήγησε τις δύο αυτές ουσίες με σκοπό να πραγματοποιήσει πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή. Λίγη ώρα μετά τη χορήγηση, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή. Η εν λόγω γιατρός, μέχρι και σήμερα, αρνείται τη χορήγηση μέθης στον ασθενή.

Ο συνδυασμός φαρμάκων και οι προϋποθέσεις

Ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης για την καταστολή των ασθενών αποτελεί μια συνηθισμένη ιατρική πράξη. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, συνήθως δεν ενέχει κινδύνους αρκεί να γίνεται σε ασφαλές και οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον και πάντα υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγου. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, φαίνεται πως αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, η επιβεβαίωση των στοιχείων και η διερεύνηση του μηχανισμού του θανάτου αποτελούν αντικείμενο των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται αξιολόγηση του συνόλου των ιατρικών και ιατροδικαστικών δεδομένων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Επιστημονικά πρωτόκολλα και ασφαλής χορήγηση

Η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ελένη Μόκα, παρείχε επιστημονικές διευκρινίσεις σχετικά με τα πρωτόκολλα της αναισθησιολογίας και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας και καταστολής. Η κα Μόκα, χωρίς να αξιολογεί τη συγκεκριμένη δικογραφία ή να προδικάζει τα πορίσματα της έρευνας, εξήγησε τη συνήθη και επιβεβλημένη ιατρική πρακτική.

Διευκρίνισε ότι η μίξη φαρμάκων, όπως η προποφόλη και η μιδαζολάμη, είναι θεμιτή και σχεδόν καθημερινή πρακτική στα νοσοκομεία. Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να γίνεται αυστηρά από ειδικούς και σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές. Ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης θεωρείται φαρμακολογικά συμβατός.

Το νομικό πλαίσιο και τα ευρήματα

Η Καθηγήτρια Μόκα ξεκαθάρισε, επίσης, το αυστηρό νομικό πλαίσιο που απαγορεύει ρητά τις χορηγήσεις αναισθησίας σε μη οργανωμένους χώρους, όπως για παράδειγμα τα απλά ιατρεία. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα προς διερεύνηση στην παρούσα υπόθεση, καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις ενδέχεται να μην τηρήθηκαν.

Επιπρόσθετα, οι ιστολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή δείχνουν εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου. Το εύρημα αυτό εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το αν η γιατρός είχε στα χέρια της έναν ασθενή με εν εξελίξει έμφραγμα, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη περίπλοκη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit