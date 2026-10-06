Ηχηρή διαμαρτυρία φοιτητών στο Κορνέλ για υπόθεση ομαδικού βιασμού

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ πραγματοποίησαν χθες Δευτέρα μαζική πορεία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς συμφοιτήτριά τους. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει εθνική κατακραυγή και εκκλήσεις για πιο αποφασιστικά μέτρα κατά της σεξουαλικής βίας από το πανεπιστήμιο. Οι διαδηλωτές ζήτησαν εξωτερική έρευνα για τη διαχείριση της υπόθεσης και την εφαρμογή ενιαίων κυρώσεων.

Η μαζική διαμαρτυρία και τα αιτήματα

Η χθεσινή πορεία των φοιτητών του Κορνέλ αποτέλεσε μια ηχηρή εκδήλωση αλληλεγγύης προς τη συμφοιτήτριά τους, η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη ομαδικό βιασμό. Οι καταγγελίες αυτές έχουν προκαλέσει ευρεία κατακραυγή σε εθνικό επίπεδο, με πολλούς να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λάβει πιο αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας εντός της πανεπιστημιούπολης.

Οι διαδηλωτές διατύπωσαν συγκεκριμένα αιτήματα προς τη διοίκηση του πανεπιστημίου. Ζήτησαν τη διεξαγωγή εξωτερικής έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο το Κορνέλ διαχειρίστηκε την επίμαχη υπόθεση. Επιπλέον, απαίτησαν τη θέσπιση ενιαίων ελάχιστων κυρώσεων που θα εφαρμόζονται σε όλα τα περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη, καθώς και την καλύτερη εκπαίδευση της αστυνομίας του πανεπιστημίου όσον αφορά τη διαχείριση καταγγελιών για σεξουαλική βία και παρενόχληση.

Η καταγγελία της «Τζέιν Ντο» και το χρονικό

Σύμφωνα με αστική αγωγή που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα η καταγγέλλουσα, η οποία αναφέρεται μόνο ως «Τζέιν Ντο», το περισταστικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024. Η γυναίκα, η οποία ήταν 20 ετών την εποχή του συμβάντος, δηλώνει ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Στη συνέχεια, της επιτέθηκαν σεξουαλικά πολλά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας ΧΦ.

Η «Τζέιν Ντο» απευθύνθηκε στην αστυνομία του πανεπιστημίου Κορνέλ δύο εβδομάδες μετά το συμβάν. Παρόλο που διεξήχθη έρευνα, δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ομοίως, ούτε η εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου ούτε η έρευνα που διεξήγαγε η εισαγγελία της κομητείας Τόμπκινς κατέληξαν στην άσκηση διώξεων κατά των φερόμενων δραστών.

Η διαχείριση της υπόθεσης από το πανεπιστήμιο

Το θύμα έχει δηλώσει ότι το πανεπιστήμιο απέτυχε να διερευνήσει επαρκώς το περιστατικό και να τιμωρήσει τα μέλη της φοιτητικής αδελφότητας που εμπλέκονταν σε αυτό. Μάλιστα, στην αγωγή της, η γυναίκα επικρίνει το πανεπιστήμιο επειδή έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους από τους φερόμενους ως δράστες να μειώσουν τις ποινές τους γράφοντας εκθέσεις, μια πρακτική που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φοιτητών.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Κορνέλ έχει υπεραμυνθεί της αρχικής του αντίδρασης στην υπόθεση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, απαγορεύτηκε το παράρτημα της αδελφότητας ΧΦ στην πανεπιστημιούπολη και επιβλήθηκε σειρά πειθαρχικών μέτρων εις βάρος των εμπλεκόμενων μελών της, συμπεριλαμβανομένων και αποβολών. Ωστόσο, οι άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες, με κάποιους να δηλώνουν ότι η γυναίκα είχε συναινέσει στη σεξουαλική επαφή και άλλους να διαψεύδουν ότι συμμετείχαν στο περιστατικό.

Οι απαιτήσεις των φοιτητών και οι κατηγορίες κατά της διοίκησης

Οι διαδηλωτές, πέρα από τα αιτήματα για εξωτερική έρευνα και ενιαίες κυρώσεις, απαίτησαν χθες από τη διοίκηση του Κορνέλ να προχωρήσει στην αποβολή ή την ανάκληση των πτυχίων όποιου φοιτητή κριθεί συνένοχος στον φερόμενο ομαδικό βιασμό. Η απαίτηση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία τους για μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά και την ανάγκη για αυστηρές συνέπειες.

Κάποιοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην πορεία ζήτησαν επίσης την παραίτηση του πρύτανη του Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, καθώς και άλλων μελών της διοίκησης του πανεπιστημίου. Οι διαδηλωτές εκτιμούν ότι οι υφιστάμενες πολιτικές και η διαχείριση της διοίκησης έχουν διαιωνίσει μια «κουλτούρα βιασμού» εντός της πανεπιστημιούπολης, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ριζικές αλλαγές.

Η παρέμβαση της πολιτείας

Η υπόθεση έχει λάβει και πολιτειακές διαστάσεις, με την κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθριν Χόκαλ, να παρεμβαίνει. Την Πέμπτη, η κυβερνήτρια διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως αρμόδια ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρόθεση της πολιτείας να εξετάσει εκ νέου το περιστατικό με μεγαλύτερη προσοχή και ανεξαρτησία.

Παράλληλα με τον διορισμό της ειδικής εισαγγελέα, η κυβερνήτρια Χόκαλ υποσχέθηκε να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος φέρεται να έχει επηρεάσει την πορεία της υπόθεσης ή τη διαχείριση παρόμοιων περιστατικών στο παρελθόν. Η δέσμευση αυτή υποδηλώνει μια ευρύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου που αφορά τη σεξουαλική βία και την προστασία των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki