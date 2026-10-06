Η κακοκαιρία που έπληξε επί μέρες την Κρήτη προκάλεσε βιβλική καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου, αφήνοντας τους παραγωγούς σε απόγνωση. Αχανείς εκτάσεις, συνολικού εμβαδού άνω των 25.000 στρεμμάτων, έχουν βυθιστεί στο νερό, με το μέγεθος της πλημμυρισμένης περιοχής να είναι μεγαλύτερο από το νησί των Σπετσών. Οι ζημιές εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να επηρεάσουν την παραγωγή για αρκετά χρόνια, ενώ οι αγρότες ζητούν άμεση στήριξη από την πολιτεία.

Το μέγεθος της καταστροφής από ψηλά

Εναέρια πλάνα, τα οποία λήφθηκαν από το Orange Press Agency, αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που σημειώθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου. Οι εικόνες φανερώνουν αχανείς εκτάσεις να έχουν βυθιστεί στο νερό, με το συνολικό εμβαδόν των πλημμυρισμένων περιοχών να ξεπερνά τα 25.000 στρέμματα.

Αυτή η πλημμυρισμένη έκταση είναι συγκρίσιμη σε μέγεθος με ολόκληρο το νησί των Σπετσών, υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή κατάσταση που βιώνει η περιοχή μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Χαμένες σοδειές και οικονομική ζημιά

Ο Γιάννης Σμυρνάκης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση, τονίζοντας ότι «είναι μια ζημιά την οποία θα τη βλέπουμε μπροστά μας για τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Όλος ο κόπος των αγροτών είναι μέσα στα χωράφια, πλημμυρισμένος».

Σύμφωνα με τον κ. Σμυρνάκη, περίπου 4.000 με 5.000 στρέμματα πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ πλημμυρισμένα είναι και περίπου 3.000 στρέμματα κηπευτικών, όπως ντομάτες, πιπεριές, μαρούλια και λάχανα. Η θεομηνία πρόλαβε τους παραγωγούς, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, περίπου το 80%, είχε προγραμματιστεί να συλλεχθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, μέσα στις επόμενες δέκα μέρες.

Η οικονομική καταστροφή είναι μεγάλη, καθώς εκτιμάται ότι 15 με 20 εκατομμύρια κιλά πατάτας έχουν χαθεί, ενώ το συνολικό χαμένο εισόδημα για τους παραγωγούς, από πατάτες και κηπευτικά, υπολογίζεται στα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι παραγωγοί είχαν προλάβει να συγκομίσουν μόνο το 20% της παραγωγής τους, με τον υπόλοιπο κόπο τους να έχει καταστραφεί ολοσχερώς μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια.

Ζημιές σε εξοπλισμό και υποδομές

Πέρα από τη φυτική παραγωγή, οι ανυπολόγιστες ζημιές επεκτείνονται και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών. Ο κ. Σμυρνάκης ανέφερε ότι έχουν πλημμυρίσει αντλιοστάσια, αποθήκες, τρακτέρ και αυτοκίνητα που αποτελούν απαραίτητα παραγωγικά μέσα για τους αγρότες.

Επίσης, διχτυοκήπια και θερμοκήπια έχουν υποστεί ζημιές, προσθέτοντας ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι στην καταστροφή. Η εκτίμηση των ζημιών σε αυτά τα πάγια στοιχεία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το φαινόμενο ήταν εν εξελίξει.

Η αγωνία των παραγωγών για το μέλλον

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι ζημιές που προκλήθηκαν θα επηρεάσουν την παραγωγή τους για αρκετά χρόνια. Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση στήριξη από την πολιτεία.

«Ένας παραγωγός ο οποίος χρωστάει όλα του τα λεφτά, όλη την καλλιεργητική του σεζόν στους γεωπόνους, στα βενζινάδικα, παντού, και έχει πάθει ζημιές και στα τρακτέρ του, πώς θα καταφέρει να καλλιεργήσει τα επόμενα χρόνια;» διερωτήθηκε ο κ. Σμυρνάκης, τονίζοντας ότι η ζημιά θα είναι ορατή για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια αν δεν δοθούν άμεσα αποζημιώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader