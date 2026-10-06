Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι οδήγησαν σε τρεις συλλήψεις

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν τα ξημερώματα στο Παγκράτι, έπειτα από ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας και περιλάμβανε πυροβολισμούς. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, μετά από ενημέρωση από ένοικο της πολυκατοικίας που άκουσε φασαρία. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα στον χώρο, ενώ οι συλληφθέντες προσπάθησαν να διαφύγουν στην ταράτσα του κτιρίου.

Το επεισόδιο και η άμεση επέμβαση της αστυνομίας

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 00:50, σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτι. Ένοικος του κτιρίου, αντιλαμβανόμενος έντονη φασαρία, ειδοποίησε αμέσως το κέντρο Άμεσης Δράσης. Η κλήση αυτή οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν τι είχε συμβεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστώσουν την έκταση του περιστατικού και να εντοπίσουν τυχόν εμπλεκόμενα άτομα ή ευρήματα.

Ευρήματα στον τόπο του συμβάντος

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, εντοπίστηκαν διάφορα στοιχεία που επιβεβαίωσαν τη χρήση πυροβόλου όπλου. Συγκεκριμένα, στο υπόγειο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένας κάλυκας, καθώς και δύο βλήματα. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι πράγματι σημειώθηκαν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου.

Επιπλέον, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα πιστόλι. Η εύρεση του όπλου προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση, καθώς συνδέεται άμεσα με το επεισόδιο που είχε προηγηθεί. Τα ευρήματα αυτά συλλέχθηκαν για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Συλλήψεις και προσπάθεια διαφυγής

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Ελληνική Αστυνομία, μεγάλο μέρος των ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις νεαρούς, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν.

Οι τρεις νεαροί, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Η κίνησή τους αυτή έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στην άμεση σύλληψή τους. Η ταχεία επέμβαση των αρχών οδήγησε στην εξιχνίαση μέρους του περιστατικού και στην προσαγωγή των εμπλεκομένων.

Τα στοιχεία των συλληφθέντων και οι κατηγορίες

Οι συλληφθέντες είναι τρεις νεαροί, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αλβανικής καταγωγής, ωστόσο είναι κάτοχοι ελληνικών ταυτοτήτων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε βάρος του 19χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργότερο ρόλο στο επεισόδιο, σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι δύο άλλοι νεαροί, ο 18χρονος και ο 20χρονος, κατηγορούνται για συνέργεια στην πράξη. Οι κατηγορίες αυτές θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη.

Η προανάκριση της υπόθεσης

Την προανάκριση για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Παγκράτι έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (ΥΔΕΕΑ). Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και τον εντοπισμό τυχόν άλλων ατόμων που ενδεχομένως να εμπλέκονται.

Η ΥΔΕΕΑ θα εξετάσει όλα τα ευρήματα, τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης. Η διαδικασία της προανάκρισης είναι κρίσιμη για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: News.gr