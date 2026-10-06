Ηράκλειο: Απολογείται η 36χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν εις βάρος 52χρονης

Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρίσκεται σήμερα η 36χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι προέβη στη διανομή χυδαίων φέιγ βολάν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Τα εν λόγω φυλλάδια περιείχαν προσωπικά στοιχεία, όπως φωτογραφία, τηλέφωνο και διεύθυνση, μιας 52χρονης μητέρας, συνοδευόμενα από απρεπείς και σεξιστικούς χαρακτηρισμούς. Η πράξη της αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η απολογία της κατηγορούμενης

Η 36χρονη γυναίκα, μετά την ταυτοποίησή της και τη σύλληψή της από τις αστυνομικές αρχές, κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα για τις κατηγορίες που την βαραίνουν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, λόγω της φύσης και του περιεχομένου των πράξεων.

Η διαδικασία της απολογίας αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς η κατηγορούμενη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρα και τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η διανομή των προσβλητικών φυλλαδίων εις βάρος της 52χρονης μητέρας.

Το περιεχόμενο των προσβλητικών φυλλαδίων

Τα φέιγ βολάν που μοιράστηκαν στους δρόμους της πόλης και εντοπίστηκαν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, περιείχαν ιδιαίτερα επιθετικό και χυδαίο περιεχόμενο. Στα χαρτάκια αυτά, εκτός από την αναφορά των προσωπικών στοιχείων της 52χρονης μητέρας, όπως η φωτογραφία, το τηλέφωνο και η διεύθυνσή της, υπήρχαν και απρεπείς χαρακτηρισμοί.

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί ήταν σαφώς σεξιστικού χαρακτήρα, με σκοπό την δημόσια έκθεση και προσβολή της τιμής και της υπόληψης της 52χρονης. Η διανομή τους είχε ως αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση του προσβλητικού υλικού σε πολίτες του Ηρακλείου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης από την αστυνομία

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε άμεσα από τους αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, μετά τις σχετικές καταγγελίες. Οι αρχές αξιοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ταυτοποίηση της δράστιδος, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί συνέλεξαν και αξιολόγησαν καταθέσεις από άτομα που είχαν εντοπίσει τα φέιγ βολάν ή είχαν πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση. Η συστηματική και μεθοδική εργασία των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση και τελικά στη σύλληψη της 36χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται ως η υπεύθυνη για την πράξη αυτή.

Οι κατηγορίες και η αναζήτηση συνεργού

Σε βάρος της 36χρονης έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα των νομικών συνεπειών που αντιμετωπίζει. Η κατηγορία αφορά τη διανομή των προσβλητικών και χυδαίων φυλλαδίων, τα οποία περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προσβολές κατά της τιμής της 52χρονης.

Παράλληλα με την απολογία της 36χρονης, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συνεργού της. Θεωρείται θέμα χρόνου να ταυτοποιηθεί και επίσημα το άτομο που φέρεται να την βοήθησε στη διανομή των προσβλητικών φακέλων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία της υπόθεσης.

Η επαγγελματική ιδιότητα της κατηγορούμενης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 36χρονη γυναίκα που κατηγορείται για την υπόθεση των φέιγ βολάν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των media. Ωστόσο, έχει διευκρινιστεί ότι δεν ασκεί το επάγγελμα της δημοσιογράφου, όπως αρχικά είχε αναφερθεί σε ορισμένα πλαίσια.

Η διευκρίνιση αυτή κρίθηκε σημαντική για την ακριβή παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης, καθώς η επαγγελματική της δραστηριότητα είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki