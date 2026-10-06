Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Παγκράτι: Τρεις συλλήψεις και εντοπισμός όπλου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) στο Παγκράτι, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών νεαρών ατόμων, ενώ στον χώρο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα πιστόλι. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ωστόσο οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία με σοβαρές κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων.

Το χρονικό του επεισοδίου και η κλήση στην αστυνομία

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 00:50, στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28, στο Παγκράτι. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η ώρα που σημειώθηκε το επεισόδιο ήταν μεταμεσονύχτια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε το περιστατικό. Αμέσως μετά την αντίληψη των πυροβολισμών, ο ένοικος κάλεσε την Αστυνομία, ενημερώνοντας για την κατάσταση και ζητώντας την παρέμβαση των αρχών. Η άμεση αυτή κλήση οδήγησε στην ταχεία ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η επέμβαση των αρχών και οι τρεις συλλήψεις

Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο πραγματοποίησαν εκτεταμένη έρευνα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο.

Οι συλληφθέντες είναι νεαρής ηλικίας, συγκεκριμένα ένας 20χρονος, ένας 19χρονος και ένας 18χρονος. Μετά τις συλλήψεις, οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και εξακρίβωση της ακριβούς εμπλοκής του καθενός στο συμβάν των πυροβολισμών.

Εντοπίστηκαν κάλυκας, βλήματα και πιστόλι

Κατά την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς στους χώρους της πολυκατοικίας, εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα. Στο υπόγειο του κτιρίου βρέθηκε ένας κάλυκας, καθώς και δύο βλήματα, τα οποία συλλέγχθηκαν για εργαστηριακή εξέταση. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της προανάκρισης.

Επιπλέον, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, οι αρχές ανακάλυψαν ένα πιστόλι. Το όπλο, το οποίο έχει μήκος περίπου 22 εκατοστά, κατασχέθηκε άμεσα. Η παρουσία του όπλου και των υπολοίπων ευρημάτων επιβεβαιώνει τη χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες με σοβαρές κατηγορίες. Ειδικότερα, ο 19χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες διώκεται. Η κατηγορία αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της υπόθεσης.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ο 20χρονος και ο 18χρονος, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η δικογραφία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα, τα οποία θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές.

Η συνέχεια της προανάκρισης από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Οι αρχές διερευνούν επισταμένως τι προηγήθηκε του επεισοδίου, ποια ήταν η ακριβής αιτία που οδήγησε στους πυροβολισμούς και τη χρήση του όπλου. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα γεγονότα.

Παράλληλα, εξετάζεται η ακριβής εμπλοκή του κάθε συλληφθέντος στο συμβάν, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το όπλο. Η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos